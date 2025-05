Sztárok, akik idősebb szeretőt választottak: ők azok a férfiak, akik az érettebb nőket kedvelik

A kor csak egy szám: különösen igaz ez azoknál a hollywoodi sztároknál, akik idősebb szeretőt választottak maguknak és bebizonyították, hogy a sztereotípiák nem mindig helytállóak.

Priyanka Chopra és Nick Jonas rácáfoltak a sztereotípiákra.

Forrás: Getty Images North America

4 világsztár, aki idősebb szeretőt választott

Az évek és a rutin

Már megszokhattuk, hogy a hírességek világában minden egy kicsit máshogy működik, de azért olykor mi is felvonjuk a szemöldökünket egy-egy celebrománc láttán. Vannak ugyanis olyan sztárpasik, akik szó szerint bárkit megkaphatnának, mégis egy érettebb nő mellett tették le a voksukat – és milyen jól tették! Íme a bizonyíték, hogy nem mindig a megszokott dolgok működnek és olykor érdemes kicsit tágítani a nézőpontunkat.

1. Aaron Taylor Johnson és Sam Taylor-Johnson

Taylor-Johnson és Aaron Taylor-Johnson első látásra egymásba szeretett.

Forrás: WireImage

A jóképű színész a Nowhere boy forgatásán találkozott a nála 24 évvel idősebb rendezővel és azonnal egymásba szerettek: még abban az évben eljegyezték egymást és három évvel később össze is házasodtak. Kapcsolatuk azóta is stabilnak bizonyul, már két közös gyermekük is született és több közös projekten is dolgoznak együtt.

2. Tom Kaulitz és Heidi Klum

Tom Kaulitz és Heidi Klum kapcsolata boldognak és harmonikusnak tűnik.

Forrás: FilmMagic, Inc

Tom a kétezres évek egyik legnagyobb tinibálványa volt, akiért lányok milliói sírták álomba magukat, Heidi Klum pedig ekkor már évtizedek óta a világ egyik leghíresebb modellje volt. 2018-ban kezdtek el randizni, ami nagy közfelháborodást keltett, mivel Heidi 16 évvel idősebb Tomnál, de szerelmük azóta is kitart: 2019-ben összeházasodtak és minden közös megjelenés alkalmával sugárzik róluk a boldogság.

3. Nick Jonas és Priyanka Chopra

Nick Jonas és Priyanka Chopra kapcsolatára nem sokan fogadtak volna.

Forrás: Getty Images North America

Bár Nick Jonas randipartnereinek száma finoman szólva sem túl kurta, úgy tűnik, 2018-ban végleg megtalálta a boldogságot a nála 10 évvel idősebb Priyanka mellett. Bár Nick csupán 25 éves volt, amikor randizni kezdtek, úgy tűnik, felnőtt a feladathoz: 2018 decemberében összeházasodtak, 2022-ben pedig megszületett a lányuk, Malti Marie.

4. Jason Momoa és Lisa Bonet

Jason Momoa és Lisa Bonet szerelme elrendeltetett.

Forrás: FilmMagic

Minden idők legszexibb dothrakija is az érett nőket kedveli: 2006-ban találkozott először a nála 10 évvel idősebb színésznővel, majd egy évvel később már össze is házasodtak. Állítólag Jason már 8 éves korában kiszúrta magának Lisát: meglátta a televízióban, rámutatott és azt mondta az anyjának, hogy egy nap ez a nő lesz a felesége. Ugyan azóta a kapcsolatuk már zátonyra futott, őket mégsem lehet kihagyni a sorból, hiszen ikonikusak voltak együtt.