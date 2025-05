Kvíz: átmennél az angolérettségin? — Ha ezekre az alapkérdésekre nem tudod a választ, akkor nem biztos

Május 8-án kezdődnek az angolérettségik. Már a középszintű feladatsoron sem könnyű átverekednie magát a középiskolásoknak. De vajon neked menne? Teszteld a tudásod az alábbi angolérettségi-kvízünkkel!

1/10 Mit állít Annie? — I used to eat a lot. I'm on a diet now. Sokat eszem. Nem diétázom. Régen sokat ettem. Most diétázom. Sokat eszem. Régen diétáztam.

2/10 Melyik igeidőbe sorolható az alábbi mondat? — I am leaving the house. Present Simple Past Continuous Present Continuous

3/10 Melyik igeidőbe sorolható az alábbi mondat? — Have we met? Present Perfect Simple Present Perfect Continuous Past Simple

4/10 Melyik igeidőbe sorolható az alábbi mondat? — Peter will have his birthday next week. Future Continuous Present Continuous Future Simple

5/10 Melyik a helyes felszólító alak? You do it. Do it. You are doing it.

6/10 Helyettesítsd be a megfelelő alakot! — Minden nap elmegyek a piacra. I [...] to the market everyday. am going have gone go

7/10 Helyettesítsd be a megfelelő alakot! — Voltál már Londonban? [...] you ever been to London? Did Have Has

8/10 Helyettesítsd be a megfelelő alakot! — Nyolc éve tanulok angolul. I [...] English for eight years. have been learning have learnt will learn

9/10 Válaszd ki az alábbiak közül Svédországot! Switzerland Sweden Swiss