Használt mellimplantátumokat vesznek a neten? Borzasztó dolgot kockáztatnak

A plasztikai műtét és mellnagyobbítás manapság már egyáltalán nem olyan elérhetetlen luxus, mint két évtizede. Azonban egyes élelmes emberek odáig merészkedtek, hogy használt mellimplantátumot árulnak a neten. Szeretnénk viccelni, de sajnos nem tudunk, és minden válasz csak újabb kérdéseket vet fel. Egy dolog biztos: rendkívül kockázatos egy lecserélt mellimplantátum beültetése.

Megéri beültetni egy használt mellimplantátumot? A válasz egészen egyértelmű...

Mellimplantátum élettartama, avagy meddig tart ki a műmell?

Míg régen a mellimplantátumok csak pár évig tartottak ki, napjainkban már 10 év garanciát szoktak jósolni az implantátumnak, a legmodernebb, kohenzív szilikongéllel töltött modellek 20-25 évig is kitarthatnak.

Azonban mechanikai behatás, anyagfáradás okán semmi sem tart örökké.

Ahogy lapunk is beszámolt róla, Balázsék műsorában nemrég derült ki, hogy Juli örök életűnek hitt mellimplantátuma kilyukadt. Szerencsére komoly probléma nincs a műsorvezetővel, az eset azonban rávilágít, hogy még a legjobb minőségű mellimplantátummal is léphetnek fel komplikációk. Időről időre a mellimplantátum-csere elkerülhetetlen, már csak a test változásai miatt is.

Az esetek nagy részében nem is lehet teljesen épen eltávolítani az implantátumot, így igen ritka, amikor értékesíthető (?) állapotban van.

Megéri eladni egy használt mellimplantátumot?

Tegyük fel, hogy teljesen ép állapotban operálták ki valaki melléből a szilikont. Ez felveti azt a kérdést, hogy egy használtan megvásárolt implantátum lecsökkenti-e annyira a mellnagyobbítás árát, hogy megérje a kockázatot? Számoljunk kicsit!

Gyártótól és típustól függően a mellimplantátum ára 4-600.000 Ft között mozog, a mellnagyobbítás ára pedig 1 600 000 Ft-nál kezdődik, amiben az implantátum összege is benne van.

Ez azt jelenti, hogy a beavatkozás árának csupán 25-30%-át teszi ki az implantátum. Az interneten árult használt mellimplantátumok pedig 87 720 Ft-ba kerülnek átszámítva, egy hírhedt 2017-es hirdetésben pedig inflációval kalkulálva 125 551 Ft egy használt műmell. Ez alapján akár még számottevő mennyiségű pénzt is lehet spórolni egy ilyen tranzakcióval, csakhogy ott van az a bizonyos „de”.