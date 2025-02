Nem minden plasztikai műtétet kell saját zsebből fizetni: ezeket fedezi a tb

Mivel a plasztikai műtétek nem életbe vágóan fontosak, magától értetődő, hogy nekünk kell finanszírozni a költségeket. Azonban némely plasztikai beavatkozást az esztétikán túl más dolgok is indokolnak. Összeszedtük mely plasztikai műtétek kérhetők tb-támogatással.

Plasztikai műtétek bizonyos feltételekkel tb-támogatással is igénybe vehetők.

Forrás: Shutterstock

Plasztikai műtét tb-támogatással? Így lehetséges!

Egy jól sikerült plasztika segít a legjobb formánkat mutatni. Azonban egy plasztikai műtét ára igencsak borsos lehet, amire nincs mindenkinek kerete – ilyenkor jön szóba, hogy tb-alapon plasztikáztassunk. De hogyan lehetséges?

Általában orvosilag indokolt esetekben fizetik a plasztikai műtéteket.

Számos vizsgálatnak és kritériumnak meg kell felelni ahhoz, hogy ingyenes legyen a beavatkozás, amiről mindig orvosok és szakemberek döntenek. Szépészeti célú beavatkozásokra beadott kérelmek automatikus elutasításra kerülnek, bár vannak meglepő elemek a listán.

A plasztikai műtéteket két osztályra szokás sorolni: helyreállító, illetve esztétikai műtétekre.

Helyreállító plasztikai műtéteket támogat a tb

Egyértelműen ingyenesen végzik el azokat a műtéteket az állami plasztikai sebészeteken, ahol veleszületett rendellenesség áll fenn. Ilyenek többek között a hiányzó vagy összenőtt ujjak, veleszületett kopaszság, farkastorok, nyúlszáj, túlzott aszimmetria az arcon, de például hiányzó vagy túlságosan elálló fület is.

Égési sérülések, fagyás, illetve balesetekből fakad sebeket szintén ingyenesen korrigálják, ahogy az elrontott műtétek korrekciója is támogatott államilag.

Esztétikai műtétek tb-alapon?

Kevesen gondolnák, de esztétikai műtéteket is támogathat társadalombiztosítás, ha az orvosilag indokolt. Időseknél a szemre lógó szemhéj annyira megereszkedhet, hogy az már a látásban is gátolja őket, ilyenkor állami támogatással is kérhetik a műtétet. Orrsövényferdülés korrekciója szintén lehetséges ingyenesen.

Tb alapú mellplasztikák közül a mellkisebbítés, illetve betegség, baleset következtében roncsolódott mell rekonstrukcióját sem saját zsebből kell intézni. Kóros aszimmetria esetén mellfelvarrást is támogatnak.