Ezzel a színnel szabotálod magad az állásinterjún - Véged, mielőtt még megszólalnál!

Az állásinterjú mindig izgalmas, de egyben stresszes helyzet is, ahol az első benyomás sokat számít. Nemcsak a szavak, a testbeszéd, hanem a megjelenésünk is meghatározó lehet, és ebben a színeknek különösen nagy szerepe van. Tudtad például, hogy bizonyos színek akár árthatnak is neked egy interjún? Ha nem szeretnéd már az első pillanatban elveszíteni az esélyt, érdemes odafigyelni, milyen árnyalatban érkezel.

Érdemes elkerülnöd az állásinterjún a túl élénk ruhákat

Forrás: Shutterstock

Így működik a színpszichológia az állásinterjún

A ruhák színe nem véletlenül befolyásolja, hogyan ítélnek meg minket. A kék például a bizalom, a megbízhatóság és a nyugalom színe, ezért az állásinterjúkra kifejezetten ajánlott. Egy világoskék blúz vagy ing segíthet abban, hogy magabiztosabbnak és hitelesebbnek tűnj. A szürke szintén jó választás, hiszen professzionalizmust és komolyságot sugall, ugyanakkor nem túl hivalkodó.

Ezzel szemben vannak olyan színek, amelyekkel könnyen „megégetheted” magad. Ilyen például a narancssárga, amely bár vidám és energikus, egy interjún túlzottan harsánynak és megbízhatatlannak tűnhetsz benne. Az élénk sárga is hasonló hatást kelthet, hiszen túl élénk és mellette sajnos te sápadtnak, és kevésbé izgalmasnak fogsz tűnni. Ha túlzottan sok szín keveredik a ruhádon - akár külön összeválogatott, akár önmagukban mintás darabokról van szó -, az egyrészt elvonhatja rólad az interjúztatók figyelmét, ráadásul káoszt sugall, és még feszültséget is kelthet az állásinterjún.

A fekete és a piros – Mikor jók, mikor nem?

A fekete klasszikus és elegáns, ugyanakkor egy állásinterjún kissé komornak és távolságtartónak hathat. Ha szeretnéd, hogy a megjelenésed barátságosabb legyen, érdemes egy színes kiegészítővel, például egy selyemsállal vagy finom ékszerrel feldobni a fekete alapot.

A piros szín az erőt, szenvedélyt és energiát képviseli, de interjún könnyen túl agresszív vagy domináns benyomást kelthet. Ha mégis pirosat választasz, inkább apró részletekben, például egy piros körömlakk vagy egy visszafogott kiegészítő formájában jelenjen meg.

Mire figyelj még a színpszichológia szerint?

Fontos, hogy a színválasztás összhangban legyen az adott pozícióval és a cég kultúrájával is. Ha kreatív területre pályázol, bátrabban választhatsz élénkebb árnyalatokat, míg egy pénzügyi vagy jogi állásinterjún a visszafogottabb, klasszikus színek az előnyösebbek.