Rémálom a luxushajón: ürülékben úszott minden, vízen lebegő vécé lett a Carnival Triumph

Teljes káosz: rémálom az üdülőhajón címmel jelent meg nemrégiben dokumentumfilm a Netflixen. A szereplők a 2013-as Carnival Triumph luxushajó utasai és hozzátartozóik, akik megdöbbentő részletességgel elevenítik fel, mit éltek át, amikor a szállodahajó a Mexikói-öböl közepén rekedt.

A Carnival Triumph luxuskörülményeket kínált a vendégeinek: ám az álomból rémálom lett

Luxusnak indult, de rémálommá vált a Carnival Triumph útja

Amíg a luxushajó utasai önfeledten buliztak - volt aki apa-lánya nyaralásra készült, mások a lánybúcsújukat tartották ott, egyesek pedig csak enni-inni napozni és szexelni akartak - 2013-ban a negyedik napon a Carnival Triumph motortere kigyulladt a Mexikói-öbölben. Ám nem is a tűz volt a legnagyobb baj, hanem az, hogy a lángok tönkretették az egész hajó áramellátását, ami miatt sem a klíma, sem - amire először nem is gondoltak - a mosdók nem működtek. A Netflix dokuja sorra veszi a személyzet megoldási kísérleteit: azt javasolták az utasoknak, hogy a kisdolgukat a zuhanyzóba, a nagydolgukat pedig piros zacskókba ürítsék, ám többen erre nem voltak hajlandók. Voltak, akik hasfogót szedtek, mások a hajó folyosóján végezték el a dolgukat, ami nagyon gyorsan áldatlan állapotokat teremtett, „A hajóból hamar egy vízen lebegő vécé lett” - nyilatkozta egy egykori utas. A doku szerepői arról is beszéltek, hogy egy ideig a szeretteikkel sem tudtak kapcsolatot tartani, később egy melléjük érő hajó wifijére csatlakozva el tudták érni a családtagjaikat. Voltak, akik már higiénia teljes hiányától is sokkot kaptak, mások pedig egyenesen halálfélelemmel küzdöttek. A nagy hőség miatt az emberek a kabinjaikból a fedélzetre költöztek, de a víz- és a szennyvíz-problémákat képtelenség volt megoldani.

A hajót Mobile-ba vontatták, ott tudták elhagyni a fedélzetet az utasok

A CNN eleinte nem vette komolyan a hajó ügyét

A hajó személyzete műholdas telefon segítségével kérte a mexikói hatóságokat, hogy vontassák ki őket, ám amire erre sorra kerülhetett volna, a luxushajó annyira messze sodródott, hogy az amerikaiak tudtak segíteni a bajbajutottakon. Ám ez sem volt zökkenőmentes, ugyanis a vontatás során a hajó megbillent, így minden addiginál több szennyvíz ömlött a hajóra, az emberek szó szerint térdig jártak a mocsokban és az ürülékben, kitört a pánik. A filmben a CNN egyik riportere is megszólalt: elmondta, eleinte nem tartották nagyszabású dolognak a Carnival Triumph ügyét, ám hamarosan sajtóhisztéria kerekedett belőle, amire ők is rákapcsolódtak, nem sokkal később már mindenki őket figyelte.