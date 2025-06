Ki volt Casanova valójában? A velencei kalandor, akit még a börtön sem bírt megállítani

Ha ma meghalljuk a Casanova nevet, rögtön beugrik egy parókás, selyemfrakkos úr, aki épp egy erkély alatt szaval szerelmet egy hölgynek, miközben már a következő randit tervezi. Ám Giacomo Casanova, a velencei kalandor, ennél sokkal, de sokkal komplexebb figura volt.

Giacomo Casanova, a velencei nőcsábász, akinek kalandjai között lottóalapítás, börtönszökés és filozófiai elmélkedés is szerepelt – nem épp egy átlagos életpályamodell.

Forrás: Shutterstock

Casanova: több mint flörtölő bajusz egy bársonykanapén, bajusz nélkül

Igen, Casanova hódításai legendásak, és valóban, ő volt a Tinder előtti korszak non plus ultrája – de a „nőcsábász léte”, csak a jéghegy csúcsa. A macsó alatt viszont ott a filozófus, a diplomata, a színházi szerző, az ókori görög fordító, a szélhámos, és a szökevény, aki ólombörtönből menekült meg – mégpedig tetőn át.

Velencében született, de Európa volt a játszótere

Giacomo Casanova 1725-ben született Velencében, egy színészcsaládba, ahol már fiatalon szerzetesi pályára küldték. Hiba volt. Az egyház nehezen viselte, hogy valaki a gyóntatószéken is flörtöl. Ekkor kezdődött Casanova kalandja Európában. Megfordult Franciaországban, Németországban, Oroszországban, sőt Kelet-Európában is. Bármerre járt, női szívek és felsőbb körök nyíltak meg előtte. Mindenhol otthon érezte magát – a báltermekben, a kaszinókban és az árnyékos sikátorokban egyaránt. És persze mindenhol sikerült valami balhét kevernie.

A lottó, a börtön és a filozófia találkozása

Casanova nem csak csábított, alapított is – például lottót! A francia állam lottójának megalkotása részben az ő ötlete volt, ami nemcsak jövedelmező, de társadalmilag is hasznosnak bizonyult. Aztán – csak, hogy a romantikus énjét ne kelljen túlságosan komolyan venni – egy botrány miatt letartóztatták, és az ólombörtönbe zárták. Innen azonban sikerült filmszerű módon megszöknie, ami annyira abszurd és menő, hogy még ma is tananyag a „hogyan ne kapjanak el” kurzusokon.

Casanova emlékiratai: nem csak erotikus irodalom

A „Histoire de ma vie””című Casanova könyv az egyik legizgalmasabb és legterjedelmesebb önéletrajz a világirodalomban. Egyesek szerint ez egy erotikus történetekkel fűszerezett filozófiai napló, mások szerint egy korabeli blog, amit csak a papír korlátozott. Casanova emlékiratai magyarul is elérhetők, többféle kiadásban – figyelem: a teljes verzió több ezer oldal!!