Beírtad már a neved a Google-be? Nem? Akkor nem is tudod, ki vagy…

Kipróbáltad már, mi történik, ha valaki beírja a neved a Google-ba? Mit gondolhat majd rólad a találatok alapján egy HR-es vagy az a szerencsés pasi, akibe bele vagy zúgva? Vajon mit fog ott találni? A Facebook-profilod az összes tinédzser kori bejegyzéseddel? A régi blogbejegyzéseid, aminek jobb lett volna, ha inkább megmaradnak a fióknak? Esetleg egy buli utáni fotót, amin nem épp úgy nézel ki, mint akire rábíznál bármit is?

A Google jobban ismer téged, mint a legjobb barátnőd.

Forrás: Shutterstock



Ki vagy te valójában a Google szerint?

Bármennyire is virtuálisnak tűnik, valójában komolyan befolyásolja a megítélésedet, hogy mit találnak rólad az interneten. Mindemellett szuper önismereti játék is: izgalmas figyelni, hogyan állnak össze a rólad fellelhető puzzle-darabkák egy egésszé, és milyen képet mutatnak a külvilág felé.

A digitális lábnyomodat nem tudja elmosni egy hullám. Ez nem olyan, mint a tengerpart, viszont az internet világában is csúnyán le tudsz égni és még a Nap sugarai se kellenek hozzá. Minden szokásod, böngészési előzményed, minden GPS lokáció, amin valaha jártál – ott tárolódik valamelyik távoli szerveren, és ha nem vigyázol, ezek az információk bárki számára elérhetőek lehetnek.

A Google többet tud rólad, mint a legjobb barátnőd

Lehet, hogy sosem sírtad ki magad a Google vállán és sosem buliztatok együtt, mégis elképesztően jól ismer téged. Ennek oka az, hogy az algoritmusok folyamatosan, a nap 24 órájában figyelnek, elemeznek és tanulnak rólad. Folyamatosan profilozzák az érdeklődési köreid és elemzik a viselkedésed, ennek köszönhetően egy meglepően pontos képük van, ki is lehetsz te valójában.

Tisztában van a koroddal, pontosan nyomon követi, milyen weboldalakat látogatsz. Azt is tudja, hány órakor csörög reggel a vekkered és mikor szoktál aludni menni. Figyelemmel kíséri, milyen termékek iránt érdeklődsz, és jól ismeri azokat a témákat is, amelyekről szívesen olvasol. Azt is észben tartja, ha imádsz akciós sportcipőt vadászni a neten — és igen, még azt is sejti, milyen hangulatban vagy hétfő reggelente, hogy a lelkiállapotodnak legmegfelelőbb ajánlatokkal tudjon bombázni. Azt csinálja, amiben a legjobb: segít befejezni a fejedben már elkezdett mondatokat, ezáltal ő dönti el, mit látsz, miben hiszel és mit vásárolsz.