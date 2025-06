Elképesztő hasonlóság! Kiköpött mása Johnny Depp lányának a magyar farmerlány, Imola

Sokan ölni tudnánk azért, ha csak egy kicsit is hasonlítanánk egy-egy hollywoodi szupersztárra, pláne ha a gyönyörű Depp vonásokról van szó. Imola ilyen szempontból megnyerte a genetikai jackpotot: a 22 éves fiatal lány kiköpött mása Johnny Depp és Vanessa Paradis lányának, Lily-Rose Deppnek.

Sokan mondják Imolának, hogy úgy néz ki, mint Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp

Forrás: Olvasói fotó

„Ha valaki azt mondja, hogy Johnny Depp lányára emlékeztetem, az egy hihetetlen bók”

Imola már több helyről is megkapta, hogy teljesen úgy néz ki, mint Johnny Depp lánya.

Amikor azt mondták, hogy Lily-Rose Deppre hasonlítok, először csak nevettem, hogy »na jó, most csak vicceltek, ugye?», de aztán egyre többen mondták, barátok, ismerősök is, szóval kezdtem elhinni, hogy talán tényleg van benne valami

– mesélt a hasonlóságról Imola, akinek ez magától fel sem tűnt, de hihetetlenül jól esik neki.

„Szerintem ő egy elképesztően szép lány, nagyon finom, elegáns kisugárzással, és láttam a sorozatát is, hát ott meg pláne… Szóval ha valaki azt mondja, hogy rá emlékeztetem, az olyan mintha egy plusz önbizalomlöketet kapnék. Ki ne örülne ennek, ha épp hozzá hasonlítják? De azért igyekszem a saját utamat járni, még ha néha ‘deppes’ arcot is vágok hozzá” – tette hozzá Imola, aki akár egy szépségversenyen is elindulhatna, de ő inkább marad a tanulmányainál és a farmnál, amit imád.

Imola hétköznap ápolónak tanul, hétvégén pedig traktorra pattan és a földeken dolgozik

Forrás: Olvasói fotó

„Sosem hittem abban, hogy a nőnek otthon kell ülnie a szép kis házában, tökéletes frizurával”

Ha valaki hétköznap, Szegeden látja Imolát, valószínűleg csak egy gyönyörű egyetemistát lát, aki úgy néz ki, mint egy szupermodell. Valójában azonban egy ízig-vérig farmerlányról van szó, aki a tankönyveket hétvégén lecseréli vasvillára és a traktorra.

A 22 éves vajdasági lány ugyanis Topolyán földet művel családjával együtt. Számára természetes, hogy nyáron szinte minden nap traktorozik, állatokat gondoz vagy épp szénát hord.

„Mivel a szüleim már a születésem előtt is ezzel foglalkoztak így én ebbe születtem. Tartunk tyúkokat, szarvasmarhákat, és disznókat, emellett van még 6 kutyánk is” – vallott őszintén a farmerlány, akinek a mindennapjai mozgalmasak és fárasztóak a farmon, de nem cserélné el senkivel. Imola nemrég úgy döntött, hogy mindennapjait a farmon TikTokon is bemutatja.