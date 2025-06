„Könnyek a vízben” – Összefogás Székelyföldért: jótékonysági segélykoncert az árvízkárosultak megsegítéséért

A segélykoncert az Ismerős Arcok zenekar kezdeményezésére, az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével és a Szerencsejáték Zrt. támogatásával valósul meg. A jó ügy támogatásához többek között olyan fellépők csatlakoztak, mint a Magna Cum Laude, Curtis, Radics Gigi, a Hooligans, az Edda Művek, a Csík zenekar, Veréb Tamás, a Budapest Ragtime Band, a P. Mobil, a Beatrice vagy a Kelemen Kabátban, de a sor itt még nem ér véget.

Mintegy harminc népszerű hazai előadó, illetve együttes fogott össze és lép fel a Könnyek a vízben jótékonysági koncerten

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

„Leginkább most pénzadományra van szükség”

A május végén Székelyföldet érő esőzések miatt az egész régióban patakok és folyók léptek ki a medrükből, óriási károkat okozva ezzel. A természeti katasztrófa számos településen lakhatatlanná tette az ottélők otthonát, így a kialakult helyzetben különösen érintettek Parajd és Nagyborosnyó lakói. Az Ökumenikus Segélyszervezet a kialakult helyzet enyhítésére országos adománygyűjtést szervezett. Ennek köszönhetően a székelyföldi árvíz-sújtotta károsultak részére az elmúlt időszakban már több tonna segélyszállítmány érkezett. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója azt mondta: „leginkább most pénzadományra van szükség, mert így tudjuk leghatékonyabban segíteni a bajbajutott családokat az újrakezdésben.” Hozzátette: „a legfontosabb most a cselekvő szolidaritás, hogy tettekben is kifejezzük együttérzésünket.” A Székelyföldet ért esőzések a parajdi sóbányánál is óriási károkat okoztak. Több száz család veszítette el munkahelyét, került veszélybe megélhetése és otthona rövid idő leforgása alatt.

Az Ismerős Arcok zenekar hívta létre a koncertet

A Máté Péter-díjas Ismerős Arcok zenekar a kialakult helyzet enyhítésére Könnyek a vízben címmel jótékonysági koncertet hívott életre. A kezdeményezéshez mintegy harminc magyar előadó, illetve együttes csatlakozott, így különböző generációk, műfajok, stílusok képviselői lépnek majd színpadra július 6-án a Puskás Szoborparkban. A koncert teljes bevételét a parajdi és székelyföldi károsultak megsegítésére fordítják. Nyerges Attila, az Ismerős Arcok zenekar frontembere kiemelte: „Parajd tragédiája minden magyart megérint, ezért kell egy emberként összefognunk és segítenünk azokat, akik a katasztrófában elvesztették a megélhetésüket és a jövőjüket. Az összefogással a pénzadomány mellett az a célunk, hogy az érintettek visszakaphassák a reményt, hogy ismét lesz otthonuk és munkájuk.” Az adományok gyűjtését és a rászorulókhoz való eljuttatását a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vállalta.