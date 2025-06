Újabb fordulat a Madeleine McCann utáni kutatásban: 18 év után végre megoldódhat a rejtély

A hároméves Madeleine McCann 2007 májusában tűnt el a portugáliai Praia da Luz egyik nyaralójából. Az eset az Egyesült Királyság, sőt a világ egyik legismertebb eltűnési ügyévé vált. Most, 18 évvel később újra keresni kezdik a kislányt – ezúttal modernebb technológiát használnak, és egy új informátor is a hatóságok segítségére van.

A hatóságok újra Madeleine McCannt keresik

Forrás: Getty Images

Újabb keresést indított a német rendőrség Madeleine McCann ügyében, miután egy bejelentés nyomán ismét előkerült az első számú gyanúsított, Christian Brückner neve. Praia da Luz külterületén, Atalaia közelében sátrakat állítottak fel, és talajradarokkal pásztázzák a földet, hogy esetleges árkokat, eltűnt tárgyakat vagy maradványokat találjanak.

Kutatás Madeleine McCann után: régi árkokat keresnek

A The Sun szerint ezek az árkok a kislány eltűnésének idején keletkezhettek. A lap egy nyomozót idéz, aki elmondta: „Brückner tavalyi tárgyalását követően valaki megkereste a hatóságokat, és elmondta, hogy abban az időben árkokat ástak a környéken. Elmélete szerint, ha valaki elvitte Madeleine-t, valószínűleg ilyen helyen rejthette el.”

A technológia előnye, hogy nem szükséges azonnal ásni, hanem előbb radarral vizsgálják a talajt. „Ha valami gyanúsat észlelnek, azonnal megkezdik a feltárást” – tette hozzá a forrás.

30 német rendőr és törvényszéki szakértő dolgozik a területen, a portugál hatóságokkal együttműködve. Június 2. és 6. között Lagos településen tartanak házkutatásokat, egy európai nyomozási utasítás alapján. A német rendőrség szerint ez a tipp lehet az utolsó esélyük valódi bizonyítékot találni.

Christian Brückner, aki jelenleg egy idős nő megerőszakolása miatt tölti hétéves börtönbüntetését Németországban, továbbra is tagadja, hogy köze lenne Madeleine McCann eltűnéséhez. A férfit korábban már számos betörésért, lopásért és szexuális bűncselekményért is elítélték, és többször felmerült a neve más esetek kapcsán is, ám a McCann-ügyben vádat eddig nem emeltek ellene.