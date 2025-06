Döbbenetesen átalakult a magyar plus size modell, Sirokai Diána: 30 kilót fogyott − FOTÓ

Sirokai Diána, a világhírű magyar plus size modell, új fejezetet nyitott életében: komoly életmódváltásba kezdett, amelynek köszönhetően már 30 kilótól szabadult meg. Az Egyesült Királyságban élő modell a testpozitív mozgalom egyik legismertebb magyar arcaként milliós követőtáborral rendelkezik, és most őszintén mesél átalakulásáról.

Sirokai Diána életmódváltása nem változtat plus size modell karrierjén

Sirokai Diána súlyos sérülés után indult el az életmódváltás útján

A plus size modell a TikTok-oldalán osztotta meg fogyásának részleteit, ahol nemcsak a külső változásokról beszél, hanem arról is, milyen lelki folyamatok kísérik életmódváltását. Sirokai Diána hangsúlyozza, hogy számára továbbra is az önelfogadás a legfontosabb, és nem a társadalmi elvárásoknak vagy szépségideáloknak akar megfelelni, hanem saját egészségét és jóllétét helyezi előtérbe.

„Mindig is szerettem volna fogyni” – mondja Sirokai Diána, aki kiemeli, hogy bár már 30 kilót fogyott, továbbra is plus size modellként tekint magára.

Az életmódváltás hátterében egy súlyos sérülés áll: év elején robbant a hír, amely szerint Sirokai Diána egy esés következtében súlyosan megsérült, és átmenetileg lebénult. Az orvosok műtétet javasoltak, ám a modell a megérzéseire hallgatva elutasította az operációt. Hónapokig tartó felépülés következett, amely során fizioterápiával és hátspecialistával dolgozott, majd először járókerettel, végül anélkül is sikerült újra talpra állnia. Ez a nehéz időszak teljesen megváltoztatta Sirokai Diána hozzáállását az egészséghez, és elindította életmódváltását.

A plus size modellt személyi edző testvére és egy másik szakember is támogatja az úton, ő pedig egyre inkább élvezi a rendszeres testmozgást és az egészséges táplálkozást, amit legfrissebb fotói is remekül visszaadnak.

Követői inspirálónak tartják Sirokai Diána kitartását és őszinteségét, sokan bátorító üzenetekkel támogatják, és példaként tekintenek rá. A plus size modell története remek bizonyíték arra, hogy a testpozitivitás és az egészséges életmód nem zárják ki egymást, sőt, kéz a kézben járhatnak.