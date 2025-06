Nem sok időnk van hátra: az élő Nostradamus szerint borzasztó veszély fenyegeti az emberiséget

Az élő Nostradamusként ismert brazil médium Athos Salomé egyre nagyobb népszerűségnek örvend a közösségi médiában. Ez nem véletlen, a látnok tűpontos jóslatai közül több is megvalósult az elmúlt években: előre látta II. Erzsébet királynő halálát, a Covid-19 vírust, és az ukrán konfliktus kitörését is. Nemrég azzal a figyelmeztetésével kavarta fel az állóvizet Athos, amikor a mesterséges intelligencia veszélyeire hívta fel a figyelmet. A médium jóslata itt is helytállónak bizonyult, megjelentek a deepfake videók a politikában, és elárasztották a közösségi médiát is. A látnok most hátborzongató jövendölést tett közzé, amiben azt írta, hogy közeledik egy gazdasági világválság, amelyet egy digitális összeomlás fog megelőzni.

Athos Salomé, az élő Nostradamus szerint 3 éven belül digitális összeomlás és gazdasági világválság fog bekövetkezni

Forrás: https://www.instagram.com/athos_salome/

Most az Economictimes oldalán jelent meg a látnok figyelmeztetése. Itt arról írt, hogy a következő három év meghatározó lesz az emberiség számára, ugyanis 2025 és 2028 között digitális összeomlás és gazdasági világválság veheti kezdetét.

Mit jósolt az élő Nostradamus a következő 3 évre?

A következő időszakban egy lassított felvételre hasonlító polgárháború veszi kezdetét az Egyesült Államokban, amely során több kibertámadás fogja érni a világ vezető hatalmát. Ez a polgárháború a közösségi médiában és az interneten fog zajlani, és a harc egyik pontján egy digitális 9/11 fog bekövetkezni, amely hatására hetekre tönkremehetnek az elektromos hálózatok, a bankrendszerek és az internetszolgáltatások. Ennek következményeként pedig egy világszintű gazdasági válság veheti kezdetét

- írta jóslatában a médium. Athos azért most adta közzé a figyelmeztetését, mert azt szeretné elérni, hogy a világot vezető politikusok időben tennének lépéseket azért, hogy elkerülhessék a digitális 9/11-et és az emiatt történő gazdasági válságot. Ehhez a médium szerint arra van szükség, hogy minden ország kellő mennyiségű pénzt és energiát fektessen a kibervédelembe és felkészüljenek a legrosszabb forgatókönyvekre is.