Négy híres médium is ugyanarra a tragédiára figyelmeztet 2025-ben: ekkor üthet be a katasztrófa

Baba Vanga, Nostradamus, Athos Salomé és Nicolas Aujula – négy ismert és gyakran idézett jós egybehangzóan sötét dolgokra figyelmeztet. Jövendöléseik szerint 2025 a világháború, a tömeges pusztítás és a morális hanyatlás éve lehet. A bolgár jósnő, Baba Vanga még halála előtt beszélt egy pusztító európai háborúról, amelyet az „emberiség bukásának” nevezett. Nostradamus Les Prophéties című művében Angliát egy kegyetlen háborúval hozta kapcsolatba, amelyet pestisjárvány is kísérhet.

Nostradamus szerint Anglia is érintett lehet egy idén kitörő, nagy háborúban

Forrás: Nostradamus/ohnesach

Athos Salomé, a brazil médium 2024 decemberében azt állította, hogy a világ már a harmadik világháború küszöbén áll, az igazi harc pedig a technológia és a kiberhadviselés terepén zajlik majd. „Ez nem csupán az emberek háborúja lesz, hanem a gépeké is” – mondta. Az angol jós, Nicolas Aujula ehhez hasonló, sötét képet festett: szerinte az együttérzés eltűnése, a vallási és nacionalista indíttatású erőszak 2025 közepére világméretű krízishez vezethet.

Nem csak Nostradamus, a japán Baba Vanga is borzalmas jövőt jósol

Ryo Tatsuki, japán mangaművészből lett jós szerint is pusztító katasztrófa vár a világra. Ő azonban természeti katasztrófában látja a pusztulásunkat, azt mondja, hogy Japántól délre fel fog forrni az óceán, ez pedig több ország számára is borzalmakat jelentene. Azt érti ez alatt, hogy több tenger alatti vulkán is kitörthet egyszerre, ami megacunamit hoz létre. A szökőárnak óriási becsapódási zónája lesz, és hatalmas pusztítást végez majd Japánban, Tajvanon, Indonéziában és az Északi-Mariana-szigeteken is.