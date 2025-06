Evészavar, ami lopakodva kúszik be az éjszakádba

Te is jártál már úgy, hogy este tíz után egyszer csak ellenállhatatlan vágyat éreztél egy kis csokira, pizzára vagy egy szelet süteményre? Sőt, talán nem is emlékszel, hogyan került a kezedbe a tányér? Ez nem csak egyszerű esti nassolás – akár egy kevéssé ismert, de annál veszélyesebb jelenség, a Night Eating Syndrome (NES), vagyis éjszakai evési szindróma is állhat a háttérben. Ez az állapot egy evészavar, amely sokszor észrevétlenül alakul ki, és gyakran marad kezeletlen.

Evészavar, ami nem hagy aludni

Forrás: Shutterstock

De mi az az evészavar, ami éjszaka sem hagy nyugodni?

A jelenséget először az 1950-es években írták le, de máig nem került igazán a köztudatba – talán azért, mert sokan titkolják, vagy egyszerűen nem is tudnak róla, hogy amit csinálnak, az egy létező, komolyabb állapot. A NES ugyanis nem arról szól, hogy néha-néha bűnözünk egy kocka csokival a Netflix előtt. Itt rendszeres, éjszakai falási rohamokról van szó – gyakran az evészavar túlevés formájában jelentkezik–, amelyek sokszor már alvás után is megtörténnek. Vagyis valaki felébred, kimegy a konyhába, eszik, majd visszafekszik, néha teljesen öntudatlanul.

Az evészavarok okai között szerepelhetnek hormonális és cirkadián (napi biológiai ritmushoz köthető) problémák, gyakori a pszichés háttér, de kialakulásában szerepet játszhatnak felnőtt- vagy gyerekkori traumák, családi vagy iskolai bullying.

A NES evészavar tünetei

Az éjszakai evési szindrómában érintettek napközben gyakran alig esznek valamit, este viszont beindul a sóvárgás – mintha a testük és agyuk átállna éjszakai üzemmódra, és követelné a napközben elmaradt mennyiség pótlását. A diagnózisához az alábbi tünetek közül többnek rendszeresen jelentkeznie kell:

Az étkezés több mint 25 százaléka este vagy éjszaka történik

Nappali étvágytalanság vagy tudatos nem evés

Alvászavarok

Az evés elengedhetetlennek tűnik az elalváshoz

Bűntudat vagy szégyenérzet az éjszakai evések után

És, hogy miért fontos egy ilyen evészavarról beszélni?

Mert a többihez hasonlóan, hosszú távon ez az evészavar típus is rombolhatja a testképet és az önértékelést, de összefügghet testsúlykontrollvesztéssel, alvászavarokkal és az ezekből adódó mentális vagy pszichés problémákkal is. Ráadásul gyakran nem is egyedül jelentkezik. Sok éjszakai evési szindrómában szenvedő embernél már a tünetek korai felismerésekor depressziót vagy szorongást is diagnosztizálnak.