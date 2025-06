5 szexi film, amit egészen biztosan nem tudtok majd végignézni

A szexi filmek egyedül is izgalmasak tudnak lenni, de valljuk be, akkor a legjobbak, ha a látottakat akár azonnal ki is próbálhatjuk!

A szexi filmek nézése elég klassz közös program lehet! Forrás: Shutterstock

5 szexi film, ami garantáltan felkorbácsolja a vágyat

Izgalmak a tetőfokon

Nincs mit szépíteni: olykor mindannyian hajlamosak vagyunk belefásulni a hétköznapokba és egy fárasztó nap után csak annyit odaszólni a hazaérkező párunknak, hogy „Hoztál kaját?!”. Pedig nem kell ahhoz extra randikat és drága programokat bevetni, hogy fenntartsuk a lángot: elég egy kényelmes ágy, két pohár finom bor és egy okosan kiválasztott film.

1. Jókislány

Forrás: IMDB

A tavalyi év egyik nagy durranása volt ez az erotikus dráma, amiben a főhős szemszögéből megtapasztalhattuk, milyen szexi lehet egy olyan szeretői viszony, ami a hatalmi dinamikáról szól, mégpedig olyan helyzetben, amikor a nő van magasabb pozícióban, mégis ő az alárendelt. A Jókislányban Kidman egy céltudatos vezérigazgatót alakít, aki a családja mellett egy BDSM-központú viszonyt folytat a gyakornokával. Ha ez nem hozza meg a kedveteket egy kis vaduláshoz, akkor semmi!

2. Challengers

IMDB

Zendaya filmje sem a megszokott férfi-női felállást mutatja be, itt ugyanis egy extrán szexi szerelmi háromszöget láthatunk három sportoló között, ami több évtizeden átível. A szépen kidolgozott testek és az őrülten forró jelenetek garantáltan téged is inspirálnak majd egy-két szervára!

3. Sanctuary

IMDB

Margaret Qualley és Christopher Abbott egy domina-kliens kapcsolatot mutat be ebben az erotikus thrillerben, amelynek a legforróbb pillanatai azok, amikor megkérdőjeleződik, hogy ki is irányít valójában.

4. Lady Chatterley szeretője

IMDB

A film egy fiatal, férjezett nő és a vadőre viszonyáról szól, ami tulajdonképpen nem is viszony, hiszen az asszonyt saját, lebénult férje biztatja arra, hogy élje meg a szexualitását. A mozi alapjául szolgáló regényt több országban betiltották, mert túlságosan erotikus volt, szóval hidd el, a film is megér egy misét!

5. A kukkolók

Forrás: IMDB

Ebben a drámában Sydney Sweeney és Justice Smith egy fiatal párt alakítanak, akik egyik este szemtanúi lesznek a szomszédaik aktusának az ablakból, onnantól kezdve pedig megszállott kukkolásba kezdenek. Ja és hozzá kell tennünk: a főszereplők mellett természetesen a szomszédok is állati dögösek!