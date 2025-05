A kritikusok nem találnak szavakat: elstartolt a Szex és New York spin-off sorozatának új évada

A kezdés alapján úgy tűnik, az És egyszer csak... visszahozza azt a régi Szex és New York-életérzést, amire évek óta várunk.

Folytatódik a Szex és New York spin-off sorozata, az És egyszer csak...

Mindenkit meglepett a Szex és New York folytatása

És egyszer csak...siker!

Már egy éve várjuk a három kedvenc gráciánk, Carrie, Charlotte és Miranda visszatérését, hogy egyértelművé tegyék mindenkinek, hogy 60-hoz közel is van élet – nem is akármilyen! Bár az És egyszer csak... előző évadainak fogadtatása finoman szólva is vegyes volt, mi továbbra sem adtuk fel a reményt, hogy egyszer magára találjon a sorozat, ami úgy tűnik, így a harmadik évadra végre meg is történt.

A Szex és New York spin-off sorozatának előző évadában Carrie ismét hoppon maradt: bár a szexi asztalos Aidennel nem jött össze a l'amour, azért jól láthatóan még mindig lobog bennük az a bizonyos több évtizedes tűz, annak ellenére, hogy feltűnt a láthatáron egy új sármos jelölt is.

Mindeközben az örök karrierista Mirandra az ENSZ-nél kezdett el dolgozni, mellette pedig folytatta a kísérletezést a szexualitása felfedezésében. Charlotte sem maradt kihívások nélkül: ő az anyaság háborújában vívott többé-kevésbé sikeres csatákat kamaszodó gyermekeivel.

Mire várhatunk most?

A kritikusok szerint a sorozat végre megtalálta a saját hangját, amit egy régóta esedékes szereplő-nyirbálással kezdtek. Dicséretes ugyanis, hogy az És egyszer csak... próbált kevésbe fehér és hetero lenni, mint az elődje, de a szexuális és kulturális sokszínűség bemutatása az utóbbi évadokban már a történet rovására ment és kezdett beleesni a Szexoktatás utolsó évadának csapdájába.

Az új szereplők ugyanis bármennyire érdekesek és különlegesek voltak, nem pótolták azt az űrt, ami Mr.Big és a csodálatos Samantha Jones fájó hiánya hagyott.

Így azonban, hogy az új évadban nem kell rengeteg indokolatlan szereplővel zsonglőrködni, a történet jóval frissebb és fókuszáltabb, mint a korábbiakban – legalábbis ezt állítják a kritikusok, mi pedig már készítjük is a Sex on the beach koktélt az esti mozizáshoz!