Kihallgattuk a pasikat: a fenék- és szájfeltöltés undorító? - Íme, a férfiak véleménye

Elégedetlen vagy a külsőddel? Plasztikai beavatkozáson gondolkodsz? Egy feszesebb, nagyobb fenék, egy simább homlok, esetleg egy teltebb ajak? A média tele van "tökéletes" nőkkel, és könnyen azt hiheted, hogy mi, férfiak is ezeket az ideálokat hajszoljuk. De vajon tényleg így van? Tényleg a plasztikai műtétektől lesztek vonzók?

Nem a plasztikai műtét az örök fiatalság kulcsa

Fotó: Shutterstock

Felesleges a plasztikai műtét?

Tudjuk, sokan közületek úgy gondolják, hogy a plasztikai sebészkés a szépség és az örök fiatalság kulcsa, és hogy mi is elvárjuk a hibátlan külsőt. De valójában a legtöbben sokkal árnyaltabban gondolkodunk erről a témáról, mint hinnétek. A plasztikai műtétek akkor válnak taszítóvá, ha elveszik az egyediséget és a természetes vonásokat. A legtöbb férfi azonnal kiszúrja, ha valami "mű". A túl nagyra feltöltött ajkak, a merev, mimikamentes arc vagy a furcsán feszes bőr, ami nem passzol az életkorhoz – ezek egyenesen riasztóak.

De mit mondanak a férfiak?

Péter (34): „Az ismerősöm a barátnője képét mutatta plasztika után... Nagyobb szájat csináltatott és nagyobb mellet is. Előbb megijedtem, annyira groteszk volt a látvány. Megnéztem a régebbi képeit is, és rájöttem, hogy már személyesen is találkoztam vele, de most ha szembejönne, nem ismerném fel az utcán.”

Gábor(41): „Volt egy kolléganőm, aki feltöltette a száját. Kacsaszája lett. Nem tudtam komolyan venni, ha hozzám beszélt, csak azt figyeltem, el ne röhögjem magam azon, ahogyan a szája mozgott. Pedig előtte nagyon csinos volt.”

Sokan közülünk épp azokat az apró „hibákat” vagy egyedi vonásokat találják vonzónak, amik különlegessé tesznek benneteket. Egy kis aszimmetria, egy mosolyránc vagy egy karakteres orr sokkal vonzóbb lehet számunkra, mint a sablonos, „barbie baba”-arc.

Tamás(28): „Amikor egy nő elkezdi átplasztikáztatni magát, az olyan, mintha a saját személyiségét adná fel. Aztán mind ugyanolyan lesz, Instagram-filteres arccal. Minek?”

Zsolt(50): „Nekem a feleségem a ráncaival együtt a feleségem. Látom rajtuk az eltelt éveket, a közös élményeket. Ha kisimítaná magát, mintha kitörölné a közös emlékeinket.”