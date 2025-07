Horrorisztikus szépségtrend: hódít a patchwork arcplasztika – Videó

A fájdalmas látvány mögött a gyors gyógyulás áll

A friss műtét látványa nem túl bizalomgerjesztő, de a sebészek hangsúlyozzák, hogy ez az állapot csupán néhány napig tart, hiszen a varratokat gyorsan eltávolítják, a hegek pedig alig észrevehetőek lesznek az arcon. Monica Fawzy szerint a betegek többsége már a második-harmadik napon jelentős javulást tapasztal, és a kezdeti ijesztő látvány hamar elmúlik.

Persze, mint minden a plasztikai sebészet esetében, itt is vannak ellenzők. Egyes amerikai sebészek szerint a "patchwork" módszer előnyei statisztikailag nem mindig jelentősek, és nem minden páciens vállalná be ezt a látványos beavatkozást. Az eljárás nem új, közel 10 éve használják, de mostanában kezd trenddé válni. Egyre több plasztikai sebész építi be a repertoárjába ezt a technikát, amely a hagyományos ráncfelvarrási eljárásoknál jelentősen gyorsabb és biztonságosabb gyógyulást ígér.