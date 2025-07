Tönkreteszi magát Gabriela Spanic? Szakértő leplezte le, hogy mi állhat az újabb plasztikai műtét hátterében

Gabriela Spanic a latin-amerikai szappanoperák egyik legnagyobb ikonja, aki fiatalon természetes szépségével és karizmatikus jelenlétével hódította meg a nézők szívét. Az évek során azonban a sztár külseje drasztikusan megváltozott, és egyre többen kérdőjelezik meg, vajon a plasztikai műtétek sorozata mennyire tette felismerhetetlenné őt. Most végigvesszük Gabriela Spanic plasztikai beavatkozásait, és utánajárunk, milyen mélyebb okok állhatnak a változások mögött.

Gabriela Spanic pár éve még természetes vonásaival hódított.

Forrás: Getty Images

Gabriela Spanic fatalon, természetesen gyönyörűen

A venezuelai színésznő karrierje a kilencvenes években indult, amikor modellként és szépségkirálynőként is sikereket aratott, majd a Paula és Paulina című szappanoperával vált nemzetközi sztárrá. Gabriela Spanic fiatalon is igazi bombázó volt: természetes szépsége, szenvedélyes mosolya és temperamentuma miatt imádták a nézők világszerte, és sokan példaképnek tekintették.

Plasztikai műtétek – hol a határ?

Az idő azonban mindenkit utolér, ez alól pedig Gabriela Spanic sem volt kivétel. Az utóbbi években egyre többször került reflektorfénybe a plasztikai műtétei miatt. A színésznő maga is elismerte, hogy több beavatkozáson is átesett: zsírleszívás, bőrfeszesítés, has- és mellplasztika, sőt, a fenekét is formálták, hogy minél feszesebb legyen az alakja. Gabriela Spanic Dancing with the Stars szereplése után például alig két héttel már kés alá feküdt, hogy eltávolíttassa a felesleges zsírt és petyhüdt bőrt – mindezt azért, hogy 59 centis dereka legyen.

Gabriela Spanic plasztikai műtétei már a Dancing With The Stars színpadán is szemet szúrtak.

Forrás: Forrás: Ripost

A rajongók és a szakértők is megosztottak: vannak, akik szerint a most 51 éves színésznő plasztikafüggővé vált, hiszen arca és alakja is jelentősen megváltozott, sőt, sokan már fel sem ismerik a képeken. Mások úgy vélik, Gabriela Spanic még nem esett túlzásba, de a botoxkezelések miatt mimikája szinte teljesen eltűnt, és elvesztette az eredeti karakterét. Korábban dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész úgy nyilatkozott a Ripostnak, hogy a dél-amerikai sebészek rendkívül ügyesen végzik a zsírleszívásokat, és szerinte a színésznő esetében még mindig elfogadható az összhatás.

Gabriela Spanic azonban újabb plasztikai beavatkozáson esett át. Ezen a videón gyakorlatilag felismerhetetlen a színésznő, arca teljesen el van torzulva.

Plasztikafüggőség: amikor a tükör már nem mond igazat

A plasztikai beavatkozások mögött gyakran mélyebb okok húzódnak meg: megfelelési kényszer, az öregedéstől való félelem vagy akár az énkép torzulása. Gabriela Spanic példája is jól mutatja, mennyire nehéz megtalálni az egyensúlyt a szépség iránti vágy és a természetesség között.