72 éve lett a szegény fiúból a zenetörténelem legnagyobb ikonja: ekkor született meg Elvis Presley első dala

A popkultúra története tele van legendákkal, de csak kevesen érdemlik ki az "örök ikon" címet. Az 1950-es és 60-as évek olyan csillagokat adtak nekünk, akiket mai napig nem tudtak felülmúlni, gondoljunk csak Marilyn Monroe-ra, Sophia Lorenre vagy Elvis Presley-re, akinek neve máig ott ragyog a legfényesebb csillagok között. A mai napon éppen 72 éve annak, hogy felvette első dalát, a My Happiness-t – és ezzel örökre megváltoztatta a zenetörténelmet.

Elvis Presley az örök ikon

Forrás: Getty Image

A kezdetek: Elvis Presley első lemezének szívhez szóló története

Elvis Aaron Presley 1935. január. 8.-án született Tupeloban, Mississippi államban, a legendás énekes többek között skót, ír, francia és zsidó gyökerekkel rendelkezett. A Presley család rendkívül szerény körülmények között élt, vezetékes víz és villany nélkül, de hitben és szeretetben gazdagon. A vasárnapokat templomban töltötték, ahol Elvis szinte beleszeretett a gospel muzsikába – ez a hangzásvilág formálta kiemelkedő stílusát is. Elvis soha nem tanult zenélni, ösztönből alkotott: a rádió, a templomi kórusok és a bakelitlemezek voltak a mesterei. Sajátos frizurája, extravagáns mozgása és hangja miatt sokáig csúfolták, de néhány év múlva éppen ezek tették őt a világ egyik legnagyobb szexszimbólumává.

1953. július 18. – A nap, amikor a zene történelme új irányt vett

Elvis Presley mindössze 18 éves volt, amikor 1953. július 18-án belépett egy stúdióba, és felvette első dalát, a My Happinesst. A felvétel nem került azonnal forgalomba – inkább egy személyes ajándék volt: édesanyjának szánta. Elvisnek nem volt lemezjátszója, ezért egy barátjához vitte a lemezt, hogy együtt hallgathassák meg. A hanghordozó évtizedekig lapult a barátnál, anélkül, hogy sejteni lehetett volna: egy zenetörténeti kincs hever a fiók mélyén.

Bár a My Happiness volt az első felvétel, Elvis valódi debütálása a That's All Right című dallal történt, amit 1954. július 5-én rögzített. Ez a szám hozta meg számára az első komoly áttörést, és nyitotta meg az utat a világsiker felé – olyan slágerek követték, mint a Hound Dog vagy a Suspicious Minds, illetve kultikus filmek, köztük a Jailhouse Rock.