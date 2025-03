Fotókon Elvis Presley gyerekkori otthona: Priscilla nem hitte el, hogy ott született dúsgazdag férje

Ha eddig még nem láttad, hol élt gyerekként egy ideig a rock and roll királya, most megnézheted. Priscilla Presley, Elvis Presley felesége egy videóban mutatja be a tupelói házat és eleveníti fel emlékeit.

Priscilla Presley az Instagramon osztotta meg a rajongóival, hogy mit érzett, amikor először meglátogatta férjével, Elvis Presleyvel a zenész szülőházát Tupelóban. A fiatal feleség nem ezekre a körülményekre számított és később, minden alkalommal újra és újra meglepték a látottak. Elvis azonban szerette odavinni az ismerőseit: büszkén mutatta, honnan indult és hova jutott. Elvis Presley és Priscilla Presley 1967-ben házasodtak össze

Forrás: Getty Images Elvis Presley tupelói szülőháza szűkös és szegényes volt Priscilla elárulta, hogy többször is járt Elvis gyermekkori otthonában, és minden alkalommal meglepődött. „Teljesen megdöbbentett, milyen kicsi” - idézte fel az Instagram-videóban. Elvis Presley, aki később a tennessee-i Graceland birtok tulajdonosa lett, rendszeresen visszatért Tupelóba, hogy megmutassa egykori otthonát ismerőseinek. „Talán ötször-hatszor jártunk ott” – emlékezett vissza Priscilla. „Elvis mindig szívesen vezetett körbe olyan embereket, akik ellátogattak Gracelandbe. Ezután elvitte őket Tupelóba is, hogy megmutassa nekik, honnan indult” - mesélte Priscilla. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Priscilla Presley (@priscillapresley) által megosztott bejegyzés Apja építette saját kezűleg A rock and roll királyának gyermekkori háza szerény, kétszobás faház, amelyet édesapja, Vernon Presley épített saját kezűleg. A család mindössze három évig élt itt, mielőtt anyagi nehézségek miatt elveszítették volna otthonukat. Vernon Presley egy csekkhamisítási ügy miatt nyolc hónap börtönbüntetést kapott, és a család kénytelen volt elhagyni a házat. Elvis Presley szülőháza Tupelóban

Forrás: Getty Images Elvis ott őrzött pár emléket „Bementél a nappaliba, és szó szerint az volt a konyha is. Olyan kicsi volt, hogy nehéz volt elhinni, hogy ott laktak” – mondta Priscilla. „Beszéltünk néhány emlékről, amit ott őrzött, a szomszéd gyerekről, akivel fiatalon játszott” – tette hozzá. „Megmutatta a szobáját is...” - mondta Elvis egykori felesége. A tupelói ház szobája

Forrás: Getty Images

A tupelói ház konyhája

Forrás: Getty Images A rajongók odavannak a videóért A rajongók a bejegyzés alatt azt írták, hálásak Priscillának, amiért megosztotta ezt az emléket. „Mi, Elvis rajongói, szeretünk, Priscilla, amiért megmutattad nekünk ezeket az értékes emlékeket” – írta egy hozzászóló. „Nagyszerű emlékek (...) Olyan sokan szerették Elvist, és soha nem felejtik el” - olvasható ugyanitt. A tupelói kis ház később a Presley-rajongók zarándokhelyévé vált, és a mai napig látogatók ezrei keresik fel.