40 fok feletti melegrekord után itt a hidegfront: az akár 20 fokos hőmérsékletesés megviseli a szervezetet

Az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérsékleti értékét mérték és napi melegrekord is megdőlt szombaton Magyarországon, miután a hőmérséklet több helyen is átlépte a 41 fokot, derült ki a HungaroMet előzetes méréseiből. A legmagasabb értéket Sarkad Malomfokon rögzítették, ahol a hőmérséklet 41,3 Celsius-fokig emelkedett. Mára azonban megérkezett a felfrissülés, változik az időjárás: viharokra figyelmeztetnek.

Időjárás: az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérsékleti értékét mérték és napi rekord is megdőlt szombaton Magyarországon

Forrás: Origo

Hatalmasat változik az időjárás

Légörvény alakítja időjárásunkat, így jobbára sok felhőre számíthatunk, és sokfelé várható ismétlődő eső, zápor, zivatar. Intenzívebb zivatarok továbbra is előfordulhatnak főként felhőszakadás kíséretében, de elsősorban az ország keleti tájain jégeső, erősen viharos szélrohamok is társulhatnak hozzájuk. A csapadékhajlam tartós csökkenése késő délutántól, estétől kezdődik délnyugat felől - írja a Met.hu nyomán a Köpönyeg. A katasztrófavédelem továbbra is azt ajánlja, figyeljük a veszélyjelzéseket.