Intim fotózás otthon: 7 tipp, hogy tökéletes képeket készíts magadról

Felmerül sokakban a kérdés, hogy hogyan kell pózolni. Rengeteg inspirációs képet találhatsz Pinteresten, Instagrammon és TikTokon is. Nézd meg a fenti videót kezdésnek és utána mehet az életen át tartó tanulás! Ne ragaszkodj görcsösen egy adott pózhoz mert az úgy is visszaérződik majd a képen. Próbálgass és kísérletezz a komfortzónádon túl is mert ki tudja lehet találsz egy bevállalós, de kényelmes pózt, ami úgy hangsúlyoz téged, mint egy igazi istennőt!