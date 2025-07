Így fogyj alvás közben – Ébredhetsz reggelre karcsúbban, „csak" ennyit kell tenned érte

2. Tabata futás – 4 perc tömény halál

20 másodperc sprint. 10 másodperc pihi. Nyolcszor egymás után. Kész, ennyi. Az első kör még ártatlannak tűnik, aztán a harmadik körnél már a tüdőd is mintha ki akarna robbanni a mellkasodból. A pulzusod kilő, a tested oxigénhiányos sokkba kerül – ez pedig pont az, amit az EPOC-effektushoz kell.

Egyetlen tabata-blokk után az anyagcseréd még 12–14 órán át pörög, és égeti a kalóriákat, mintha egy behajtó lenne, aki az elmaradt lakbért jött beszedni. Ha több blokkot vállalsz be – mondjuk kettőt vagy hármat – akkor az utóégetés hatása is duplázódik. Vagy triplázódik. Vagy csak leülsz tőle a fűbe átgondolni az életed.

3. MRT – Metabolikus súlyzós edzés

MRT = Metabolic Resistence Tranung, vagy is Metabolikus Ellenállás Edzés. Magyarul olyan súlyzós edzés, ami az izmaid és a tüdőd is megdolgoztatja. Bármelyik súlyzós gyakorlattal működik, a lényeg az intenzitás.

Forrás: Shutterstock

Például: fekvenyomás + evezés, guggolás + felhúzás, minimális, 10-15 másodperces pihenővel. Az EPOC-effektus itt is bődületes – a tested akár 16 órán át is égeti a zsírt, még akkor is, amikor edzés után már rég a kanapén fekszel Szex és Newyorkot nézve. Ha nem vagy formában, a tested lehet eleinte nem fogja érteni, mi történik, de pár nap után megszokja, és úgy fog dolgozni, mint egy túlhajszolt irodista az év végi bónuszért.

4. Kettlebell – A füles ágyúgolyó, ami lerobbantja rólad a zsírt

Swing, clean, press, goblet squat. Mi, hogy nem ismerősek ezek a kifejezések? Nos, ezek a kettlebell edzésforma alapgyakorlatainak nemzetközileg elfogadott angol megnevezései. Ezeket váltogatva lehet hatalmas erőre, állóképességre és izomzatra szert tenni.

A kettlebell kemény zsírégető

Forrás: Shutterstock

A kettlebell egy orosz eredetű sport, ami egy brutális, ballisztikus edzés, ami három szempontból is jó: egyszerre erősít, égeti le rólad a felesleges zsírt és kíméli az ízületeidet. Főleg, ha edzésenként legalább 15 percig csinálod, maximum 30 mp-es pihenőkkel. Nincs olyan izomcsoport, amit ne dolgoztatna meg. Alkalmanként bőven elé egy 15-30 perces edzés az EPOC-hatáshoz, ami után akár 48 órán keresztül olvasztja le rólad a zsírpárnákat.