Egy hajszálon múlt Sharon Osbourne élete — Férje, Ozzy Osbourne miatt akart meghalni

Amikor Sharon Osbourne 2016-ban rájött, hogy férje, Ozzy Osbourne viszonyt folytat egy másik nővel, bezárkózott a hálószobájába, és bevett minden gyógyszert, amit otthon talált. Sharon nehezen birkózott meg hűtlenség lesújtó hírével, és kilépett több évtizedes házasságukból. Hónapokkal később nyilvánosan megbocsátott Ozzynak, és számos súlyos betegségben ápolta, beleértve a Parkinson-kórt is, amely 2020-ban derült ki.

Sharon megbocsátotta Ozzy Osbourne hűtlenségét, és azóta is kitartóan ápolja a Black Sabbath frontemberét

Ozzy Osbourne memoárt ír, amelyben minden rosszat elmond, amit életében elkövetett

9 év telt el azóta, hogy Ozzy Osbourne megcsalta a feleségét, aki emiatt kis híján az életét vesztette. A Parkinson-kórral küzdő rocker úgy döntött, megírja élete történetét, amelyben a drámai esetet is részletesen bemutatja majd. Könyve, a Last Rites címet viseli, és a Black Sabbath frontembere azt ígéri, hogy „a jót, a rosszat, a csúnyát és az egyenesen az aljasat” is ki fogja tárgyalni benne.

Ozzy, aki állítólag az évek során több nővel is megcsalta Sharont, arról fog beszélni, hogy a fodrászával, Michelle Pugh-val folytatott viszonya hogyan volt „fordulópont” az életében, és hogyan jelenthette volna nemcsak karrierje, hanem házassága végét is.

„Ez az időszak valóban sorsdöntő pillanat volt, mert ha akkor nem nyeri el Sharont, talán az a karrierje és a józanságra irányuló erőfeszítéseinek végét jelenthette volna, mert Sharon nélkül, aki a sziklája, bekövetkezhetett volna a legrosszabb, amitől mindannyian félünk” — árulta el egy bennfentes, hozzátéve: „El akarja mondani a világnak a saját verzióját minderről, most, hogy már leülepedett a történet, beleértve azt is, hogy terápián vett részt, és mindent megtett annak érdekében, hogy bebizonyítsa, nem fog többé eltévelyedni, és elkötelezett Sharon mellett, aki visszafogadta, ami arra késztette, hogy újra a munkára koncentráljon”.

A tervei azonban füstbe mentek a Parkinson-kórja és az esése miatt, amely miatt ma már képtelen egy teljes koncertet adni.