Kapu Tibor űrhajós hamarosan visszatér a Földre – ekkor érhet véget a történelmi küldetés

Csütörtökön, várhatóan 14 óra körül válik le a Nemzetközi Űrállomásról az Ax-4 küldetés legénysége, köztük Kapu Tibor űrhajóssal, aki több mint két hetet töltött az ISS fedélzetén. A Grace nevű Crew Dragon űrhajó néhány órás ereszkedés után a Csendes-óceánba csobbanhat, Kalifornia partjainál. A mentést a SpaceX MV Shannon nevű hajója végzi.

Kapu Tibor űrhajós hamarosan visszatér a Földre

Forrás: AFP

Kapu Tibor űrhajós visszatérése: még változhat a landolás időpontja

A NASA egyelőre nem közölte hivatalosan a pontos időpontot, mivel azt több tényező is befolyásolhatja. Figyelembe kell venni az űrállomás menetrendjét, az időjárási viszonyokat és az óceáni mentőegységek mozgását is. Bár a legkorábbi lehetséges indulási időpont július 10., elképzelhető, hogy a visszatérés egy-két nappal későbbre tolódik.

A küldetés kezdetén 14–21 napos tartózkodással számoltak, így az Ax-4 mostanra teljesítette a tervezett időkerete. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos korábban arról beszélt, hogy a magyar kísérleteket úgy állították össze, hogy hosszabb küldetés esetén is elegendő feladat jusson az űrhajósnak.

Kapu Tibor a HUNOR program részeként 25 magyar fejlesztésű kísérletet végzett az ISS fedélzetén. Foglalkozott többek között a sugárzás emberi szervezetre gyakorolt hatásaival, növénytermesztéssel, orvosbiológiai vizsgálatokkal, de válaszolt diákok és rádióamatőrök kérdéseire is. Többször bejelentkezett a világűrből. Orbán Viktorral is beszélgetett, elárulta neki, hogy Piros Aranyat és erős paprikát is vitt magával az űrbe, de személyes tárgyai között volt egy kis magyar zászló is.