Világűrkvíz: mindent tudsz az univerzumról, vagy a kozmosz számodra egy fekete lyuk? Teszteld

Ha mindig is érdekelt a világűr, akkor ez az izgalmas kvíz most neked szól! Teszteld, mennyit tudsz a végtelen kozmoszról, és bizonyítsd be, hogy igazi űrrajongó vagy.

A világűr csodái a mai napig lenyűgözik az embereket. Egyre többet tudunk meg róla, de még rengeteg titok vár felfedezésre! Kapu Tibor, a magyar űrhajós űrutazása miatt most szinte mindenki az ég felé szegezi a tekintetét, egy emberként drukkolva neki a sikeres küldetésért. Ha te is legszívesebben a fellegekben járnál, sőt, még azon is túl, akkor teszteld kvízünk segítségével, mennyit tudsz az univerzumról! Világűr-kvíz

Forrás: Shutterstock/annussha Mennyire vagy képben a világűrrel? Teszteld le most! Gyerekként te is álmodoztál arról, hogy egyszer híres űrhajós leszel? Vagy talán a kedvenc részed föciből az volt, amikor a bolygókról és a végtelen világűrről tanultatok? Akkor ezt a kvízt imádni fogod! Tudod, ki volt az első űrhajós? És vajon milyen magas a Nap felszínének hőmérséklete? Most kiderül, mennyire vagy otthon az univerzum lenyűgöző világában.

1/10 Melyik bolygó van legközelebb a naphoz? Mars Neptunusz Merkúr 2/10 Mi a neve annak az erőnek, amely a bolygókat a Nap körüli pályán tartja? Elektromágneses erő Gravitáció Centrifugális erő 3/10 Melyik bolygót nevezték el a római háború istenéről? Mars Jupiter Vénusz 4/10 Ki volt az első ember az űrben? Jurij Gagarin Neil Armstrong Valentina Tereshkova 5/10 Melyik a Szaturnusz legnagyobb holdja? Europa Callisto Titán 6/10 Mennyi a Nap felszínének megközelítőleges hőmérséklete? 3300 Celsius-fok 4400 Celsius-fok 5500 Celsius-fok 7/10 Melyik a naprendszer legnagyobb bolygója? Jupiter Uránusz Szaturusz 8/10 Melyik a naprendszer legkisebb bolygója? Merkúr Plútó Mars 9/10 Milyen alakú a tejútrendszer? Spirál Kúp Gömb 10/10 Melyik a legfényesebb üstökös a naprendszerben? Lovejoy-üstökös Encke-üstökös Halley-üstökös