Kapu Tibor személyisége is változhat: "Nem lehet felkészíteni valakit arra a lelkiállapotra, ami egy ilyen űrutazással jár"

Ahogy megírtuk, hatalmas terhelést ró Kapu Tibor szervezetére az űrutazás. A gravitációs hiánya az izom- és csontrendszer, a látást és az immunrendszert is megviseli, a szakember szerint pedig akár személyiségbeli változásokkal is járhat.

Kapu Tibor személyiségére is hatással lehet az űrutazás

Forrás: Kapu Tibor/Facebook

Kapu Tibor több irányú vizsgálatokat végez majd

Napok óta az egész országot lázban tartja Kapu Tibor és az Ax-4 misszió legénységének űrutazása. Az asztronauták és a HUNOR-program célja, hogy jobban megértsük, hogyan működik az emberi szervezet az űrben. A Kapu Tibor által elvégzett kísérletek többek között a SANS nevű látásprobléma lehetséges megoldásait, a bélbaktériumok űrbéli változásait, valamint a legénységet érő sugárzást fogják vizsgálni. A kutatásokból annyit lehet tudni, hogy a világűrben az agyra a krónikus, hosszú távú, de alacsony ionizáló sugárzás hat, ennek van kitéve most Kapu Tibor is.

„Változik a személyiség, egy ilyen extrém élmény megélése után”

A pszichológus szerint emellett egy űrhajósnak az űrutazás a személyiségére is hatással lehet. „Igazából már maga az élmény is, amit Kapu Tibor most éppen átél, alapjaiban változtatja meg az embert (...) Azt gondolom, hogy valami olyan szinten feledhetetlen, meghatározó és annyira különleges ez az élmény, hogy a komoly és hosszú kiképzés alatt sem lehet felkészíteni valakit arra a lelkiállapotra, ami egy ilyen űrutazással jár. Az biztos, hogy mindenképpen változik a személyiség, egy ilyen extrém élmény megélése után” – idézi Csehák Hajnalka pszichológust a Ripost.