Fogyókúrázott a rab, hogy meg tudjon szökni a cellatársa zsákjában

Ahogy a régi mondás tartja, mindenki másképp csinálja. Valaki sokáig tervezi, valaki pedig egy spontán lehetőséget használ ki. A fogvatartottak számára egy a legfontosabb, hogy minél hamarabb kijussanak onnan, ahová soha nem süt be a Nap. Ez vezette azt a francia börtönlakót is, aki kihasználta a cellatársa szabadulásának napját.

A börtönben, ahonnan a rab megszökött, állítólag 180 százalékos a telítettség

Forrás: Shutterstock

Zsák, zsák, teli zsák

Egy francia rab pár hete úgy szökött meg egy Lyon közelében lévő fegyintézetből, hogy bepréselte magát a szabadon bocsájtott cellatársa mosodazsákjába - írja a CNN. Egy francia lap szerint a 'Joker' névre hallgató elítélt, akit szervezett bűnözés és gyilkosság vádjával zártak be, kéthetes fogyókúrába is fogott a szökés előtt, hogy beférjen a zsákba. A távozásban pedig egy csomagszállító kocsi is segített nekik, mivel a nyolchónapos börtönbüntetését letöltő társának sok csomagja volt. Azonban nem jutott messzire, még aznap elfogták. A helyi hatóságok a börtön túlzsúfoltságával magyarázzák a történteket.

Ha kell, a rabok bármit bevetnek

A legmeglepőbb szökési tervek közé sorolják, amikor három rab, kanalakat és kartondobozokat használva műfejeket készített magáról, azokat betakargatták, így az őrök azt hitték , hogy csendesen alszanak, ők pedig a falakon keresztül, ásva szabadultak ki az amerikai történelem leghíresebb egykori börtönéből, az Alcatrazból. De ott van még a francia rab is, aki egy a börtön udvarára leszállt helikopterrel lógott meg, de John Dillinger a hírhedt amerikai bankrabló is megemlíthető, aki egy fából készült és cipőpasztával lekent „fegyverrel” fenyegette meg az őröket és így tudott meglépni. 2012-ben pedig egy dél-koreai jógamester szökött meg úgy a cellájából, hogy átpréselte magát az ételbeadó résen. Magyarországon is dolgozik a furfang, bár csak házi őrizetről volt szó, de egy tokodaltárói ikerpár 2015-ben egy helycserés csellel igyekezett megtéveszteni a hatóságokat.