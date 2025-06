Az irodai szex a menő ebben a korosztályban

A Z generáció munka közben szexelne a legszívesebben. Ha 1992 és 2012 közt születtél, akkor a kutatás szerint, lehet te sem éreznéd cikinek, ha valakivel egy tárgyalóteremben esnétek egymásnak. A 38 százalékuk nem csak az irodai szexnek örülne, hanem egy olyan privát kis helynek is az irodában, ahol megélhetnék szexuális vágyaikat. Ha egyedülállók, akkor egy kollégával szexelnének, ha nem, akkor magukban.

A Z generáció nem bánná, ha az irodai szex természetes lenne

Furcsa igény, de lehet te is szeretnéd

Lehet, ez neked is tetszene, mert a tanulmány szerint az összes generáció egyhangúlag azt mondta, hogy örülne, ha a munkahelyén bevezetnék az úgynevezett „szexszabit” fizetéssel vagy akár anélkül is. Ez egy fizetett szabadnap, de még a fizetetlen részbe is belemennének annak érdekében, hogy bátran hódoljanak a testiség oltárán.

Megtörtént a nagy teszt

Le is tesztelték kutatási céllal a szexnapot, és ebbe a kísérletbe 800 dolgozót és 200 vezetőt vontak be. Az eredménye az lett, hogy a dolgozók fele a munkába visszatérve jobban teljesített a feladataiban. A munkavállalók 60%-a azt állította, hogyha nagyobb hangsúlyt fektethetne a szexuális életére, akkor biztos kisebb lenne az esélye a kiégésnek, vagy a hiányzásoknak.

Nem újszerű vágy az irodai szex

Az irodai szex iránti vágy nem új keletű. Jó pár évvel ezelőtt egy üzleti portál kérdőívéből kiderült, hogy a vállalati dolgozók többsége szívesen szexelne az irodában valamelyik kollégájával. Általánosságban kijelentették, hogy nem közvetlen kollégával, és soha nem olyannal, aki a rangsorban alattuk van.

A szex tényleg jót tesz a teljesítményednek

Számos kutatás igazolja, hogyha megfelelő a szexuális életed, az javítja a teljesítményedet a munkahelyeden. Mivel a szex közben endorfin és oxitocin hormonok termelődnek , így sokkal pozitívabb lesz a hozzáállásod, és koncentrálni is jobban tudsz utána. Egy jó hancúrozás csökkenti a stressz szinted, és a hangulatodat is javítja. Elégedettebb leszel a munkáddal, ritkábban leszel beteg, a kreativitásod és a problémamegoldó képességed is bravúrozni fog.