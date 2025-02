Nem ördögtől való a munkahelyi szieszta: kutatások igazolják az előnyeit

A napközbeni szunyókálás a világ bizonyos részein kulturális norma, máshol viszont kevésbé elfogadott. Vajon a munkaidő közbeni pihenés javíthatja a hatékonyságot és az egészséget? Szakértők szerint határozottan igen: a munkahelyi szieszta sok előnnyel járhat.

Nem ördögtől való a munkahelyi szieszta

Forrás: Shutterstock

A munkahelyi szieszta van, ahol a kultúra része

Számos országban, mint például Spanyolország és Olaszország, a délutáni szieszta hagyományos pihenési forma. Kínában és Japánban a munkahelyi szunyókálás elfogadott, sőt, támogatott, ugyanis a hosszan tartó munkavégzés és az elhivatottság jelképének tekintik és értékelik. Aki pedig délután kicsit pihen, az tovább marad aktív és hatékony, vallják.

A délutáni szunyókálás előnyei

Számos kutatás bizonyította, hogy a délutáni szunyókálás: javítja a memóriát, fokozza a koncentrációt, csökkenti a stresszt és a vérnyomást, növeli a produktivitást és erősíti az immunrendszert. A nap közbeni szieszta után a legtöbb ember energikusabban képes folytatni a munkát, kreatívabb és hatékonyabb.

De mennyi az ideális pihenés?

James Rowley, a Rush University Medical Center alváskutatója szerint a 15-20 perces szunyókálás az ideális. Ennél hosszabb alvás úgynevezett alvási tehetetlenséget okozhat, amikor már nehezebb felébredni, és a nap további részében fáradékonyabbak lehetünk.

A megfelelő időpont és környezet

Michael Chee, a Szingapúri Nemzeti Egyetem szakértője úgy véli, a legjobb időszak a szunyókálásra a délután közepe, amikor a test természetes cirkadián ritmusa következtében fáradtnak érezhetjük magunkat. Az este hat utáni szunyókálás viszont megzavarhatja az éjszakai alvást, ilyenkor inkább már ne feküdjünk le.

Szunyókálás a munkahelyen? Igen!

Egyre több cég úgy véli, hogy a napközbeni pihenés javítja a koncentrációt, így engedélyezi a munkahelyen történő szunyókálást - írja az Euronews. A Centers for Disease Control and Prevention az éjszakai műszakban dolgozó nővérek számára különösen ajánlja 15-20 perces alvást, mivel az segíthet később fenntartani az éberséget és csökkenti a hibázás kockázatát is. Egyes cégek alvókapszulákat és pihenőszobákat hoztak létre erre a célra, ahol a munkavállalók zavartalanul pihenhetnek.