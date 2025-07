Mi lenne számodra az ideális munka? Töltsd ki a tesztet és kiderül!

Ezzel a teszttel egyszerűen kiderítheted, mi az az ideális munka számodra, amit évtizedeken keresztül örömmel és sikerrel tudsz végezni!

Az ideális munkahely megtalálása mindenki álma.

Forrás: Shutterstock

Derítsd ki, mi számodra az ideális munka

Pár kérdés és megtudod a hivatásod

Néha úgy érezzük, hogy a karrierválasztás olyan, mint egy végtelen labirintusban bóklászni...Sántán. Félig bekötött szemmel. Nem tudni, hogy kinek a fejéből pattant ki, hogy már 18 évesen tudnunk kellene, hogy mivel akarunk foglalkozni egész életünkben, de elég irreális elvárás ez akkor, amikor még abban is csak 40 %-ig vagyunk biztosak, hogy pontosan tudjuk a telefonszámunkat fejből.

Sokan épp amiatt a harmincas éveikben ülnek újra iskolapadba, amikor rájönnek, hogy gyerekfejjel rossz döntést hoztak, még többen pedig egész életükben keresik a választ arra, hogy milyen hivatás lenne számukra az ideális.

Ha te nem szeretnél így járni, töltsd ki gyorsan a karrier tesztünket és fedezd fel, milyen út vár rád!

1. A baráti társaságodban milyen szerepet töltesz be?

A: A vezető

B: A figyelmes

C: A problémamegoldó

D: A hangulatfelelős

2. Mi az ideális hétvégi program számodra?

A: Egy kalandos kirándulás

B: Egy vacsora a barátokkal

C: A to do list-ed kipipálása

D: Egy jó kis buli

3. Hogyan hozod meg a döntéseidet?

A: Alaposan átgondolod, akár napokig agyalsz rajta

B: Megkérdezed a barátaidat

C: Listát készítesz a pozitívumokkal és negatívumokkal

D: A megérzéseidre hallgatsz

4. Milyen számodra az ideális munkahely?

A: Inspiráló, ami kihívásokat ad

B: Érzelmileg támogató

C: Rendezett és pontos

D: Olyan, ahol jó a hangulat

5. Melyek voltak a kedvenc óráid az iskolában?

A: Tesi, biológia

B: Irodalom

C: Matek

D: Amik elmaradtak

6. Mit teszel, ha valaki útbaigazítást kér tőled?

A: Felajánlod, hogy elkíséred egy darabon

B: Részletesen elmagyarázod az utat

C: Megmutatod a telefonod térképén és hagyod, hogy lefotózzák az útvonalat

D: Mondasz valamit és reménykedsz, hogy célba ér az illető

7. Mi a legnagyobb erősséged?

A: Karizma és vezetői készség

B: Empátia

C: Problémamegoldó képesség

D: Jól dolgozol nyomás alatt

Ha a legtöbb válaszod A

Jól érzed magad a pörgős, gyors tempójú környezetben, szeretsz kezdeményezni és nem félsz a kihívásoktól. Megfelelő karrier számodra a vállalkozói tevékenység, a politika, az értékesítés, vagy a média.