Lebukott az Alien forgatókönyvírója, erről a filmről másolta a széria első részét

Az első Alien-film gerincét a Dark Star című, fillérekből összekalapált, egész estés komédia adta, amelyet John Carpenter rendezett, aki a nyolcvanas évek B-kategóriás filmjeinek látnoki géniusza. A nyomasztó hangulatot és az óriáscsontváz ötletét viszont már Mario Bava gótikus űroperája, a Planet of the Vampiresből kölcsönözték. Dan O’Bannon forgatókönyvíró a Memory: The Origins of Alien dokumentumfilmben így fogalmazott: „Nem loptam senkitől. Mindenkitől loptam.” Magyarul: mindenkitől, aki számított. És valljuk be, ki ne nyúlna le ötleteket, ha az eredmény egy nyálkás, savat köpködő filmtörténeti ikon?

Az Alien-szobor egy Thai földi moziban az Alien: Romulus c. film promóciós kampányában.

Forrás: Shutterstock

Az Alien alapja egy paródia

Nem véletlen a hasonlóság: mindkét forgatókönyvhöz köze volt Dan O’Bannonnak. A Dark Star cimű sci-fi paródia (1974) forgatókönyvét John Carpenterrel közösen írták. Sajnos a mozikban nem szerepelt valami jól: a kritikusok szerint nem volt elég vicces és kevés volt a játékidő. O’Bannon viszont nem engedte el a sztorit – egyszerűen újrahasznosította a jeleneteket, csak a poénokat vérfürdőre cserélte. Mindkét filmben űrhajósok unatkoznak egy lepusztult hajón, ahol egy idegen okoz galibát, miközben a legénység technikai nyűgökkel és saját tehetetlenségével küzd. Csakhogy míg Carpenter filmjében a rettegett idegen egy pingált strandlabda volt, amire karmokat ragasztottak, addig az Alienben egy nyálkás, savat köpködő, biomechanikus rémmel kellett szembeszállniuk az űrhajósoknak.

Egy pillanatkép a Dark Star c. filmből.

Forrás: IMDb

Az Alien egy gumilabdából változott át savat köpő, biomechanikus rémmé

Azért a kreativitás hiányával nem lehet vádolni az Alien alkotóit. Amikor Ridley Scott megkapta Dan O’Bannontól a "A nyolcadik utas: a Halál" forgatókönyvét, ráeresztette a vizuális védjegyeit: az ipari sötétséget, szűk tereket és könyörtelen tempót, hogy még nyomasztóbbá tegye az atmoszférát. A Dark Star laza paródiája így vált az Alien dramaturgiai alapjává: idegen bekerülése a hajóra, a legénység tehetetlensége, és a hátborzongató végjáték mind visszaköszönnek – csak nevetés helyett feszültség uralja a fedélzetet. O’Bannon maga mondta:

Ha már nem tudom megnevettetni az embereket, akkor megpróbálom őket halálra rémíteni.

Mario Bava, az Alien-filmek gótikus keresztapja

Az első Alien-film hangulati fűszerezését Mario Bava 1965-ös Planet of the Vampires-e adta, ami elsőre egy tipikus olasz űropera, ködös stúdiódíszletekkel, teátrális jelmezekkel és lassított mozgással, de van benne egy kulcsjelenet, ami örökre beírta magát a filmtörténelembe. A szereplők egy idegen bolygón hatalmas csontvázra bukkannak egy rejtélyes űrhajó fedélzetén – és ha ez ismerős, nem véletlen. O’Bannon évekkel később bevallotta, hogy ezt a képet egy az egyben átemelte az Alienbe, csak Hansruedi Giger látványtervező pszichedelikus rémálmain átszűrve, amiből megszületett az űrhorror egyik legikonikusabb pillanata.