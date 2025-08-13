Xenomorphok a küszöbön: az Alien-univerzum teljes idővonala

Ma debütál a Disney+ új nagyágyúja, az Alien: Föld – és most először a franchise történetében nem kell az űrbe repülnünk ahhoz, hogy a Xenomorphok a nyakunkban lihegjenek. Igen, a legendás idegen parazitafaj végre a Földre teszi a nyálkás lábát, és ha eddig azzal nyugtattad magad, hogy az űrben senki sem hallja a sikolyodat, akkor készülj: itt a szomszéd utcából is visszhangozni fog. A premier apropóján pedig végigvesszük az Alien-filmek teljes idővonalát, hogy tudd, honnan indult a rémálom, és hogyan jutottunk el idáig.
Mielőtt bárki feltenné a kérdést: nem, az Alien vs. Predator crossoverek nincsenek benne ebben az idővonalban. Nem mintha nem szeretnénk egy jó kis vérontást a dzsungelben, de ez most nem az a történet. Itt kizárólag az eredeti Alien-filmek és annak hivatalos előzményei szerepelnek, mert ez a kronológia csak egy dologra fókuszál: arra a kíméletlen rémre, aki a testünket keltetőnek használja, és soha nem kér bocsánatot, ha vacsorát csinál belőlünk. Összeszedtük a teljes Alien-univerzum farabjait a Tervezők ősi titkaitól a Xenomorphok Földi megszállásáig.
Rendező: Ridley Scott
Ez volt az a pillanat, amikor a franchise visszaugrott az időben, hogy feltárja a legnagyobb kérdést: honnan a pokolból jöttek ezek a rémálmok? 2089-ben Elizabeth Shaw és Charlie Holloway régészpáros felfedez egy csillagtérképet, ami több ókori civilizációban is felbukkant — mintha valaki, vagy valami hívogatta volna az emberiséget. A Weyland vállalat persze azonnal szagot fog, és elindítja a Prometheus expedíciót az LV-223-ra.
Amit ott találnak, az egyszerre gyönyörű és gyomorforgató: idegen építmények, fekete folyadék, ami képes bármilyen élőlényt genetikai rémálommá torzítani, és az a nyugtalanító felismerés, hogy az úgynevezett „Teremtők” nem is annyira jóindulatú teremtők, mint hittük. Ez a film rakta le az Alien-mítosz alapjait — és megmutatta, hogy a Weyland-Yutani tudományos mohósága már itt kezdte megásni a sírunkat.
Rendező: Ridley Scott
Tíz év telt el a Prometheus tragédiája óta, a Covenant telepes hajó pedig új hazát keres. Egy rejtélyes, látszólag paradicsomi bolygó azonban elcsábítja a legénységet egy kis kitérőre. Ott vár rájuk egyetlen lakó: David, a Prometheus android-túlélője, aki azóta sem pihent.
David ugyanis a fekete folyadék segítségével megszállottan kísérletezett, hogy létrehozza a „tökéletes organizmust”. És el kell ismerni, sikerült neki, hiszen ez az android alkotja meg az első, számunkra már jól ismert emberből kifejlődött Xenomorphot. A bolygó eredeti lakói, vagyis a Teremtők ezen kolóniája már csak por és csont, a Covenant legénysége pedig hamarosan ugyanarra a sorsra jut, de nem a bolygón. A Covenant közvetlen hidat képez az eredeti Alienhez, miközben hidegrázós leckét ad az ember alkotta intelligencia és a teremtői gőg végzetéről.
Készítők: Noah Hawley, Ridley Scott produceri közreműködésével
Ez az első hivatalos Alien-történet, ami a Földön játszódik — és hidd el, a Xenomorphok a bolygónkon még ijesztőbbek. 2120-ban öt megavállalat uralja a világot, köztük a hírhedt Weyland-Yutani és a Prodigy. Az előbbi a megszokott módon játszik a tűzzel, az utóbbi pedig elkészíti az első emberi tudattal rendelkező humanoid robotot, Wendyt.
Egy balszerencsés baleset során egy Weyland-Yutani kutatóűrhajó lezuhan Prodigy City városában, öt egészen ismeretlen rettenettel a fedélzetén. Az Alien: Föld a társadalmi sci-fi és a rémálomhorror tökéletes elegye, közvetlenül A nyolcadik utas: a Halál eseményei előttről.
Rendező: Ridley Scott
Az alapmű, amivel minden elkezdődött. A Nostromo teherszállító űrhajó hazafelé tart, amikor a fedélzeti számítógép vészjelzést fog egy ismeretlen bolygóról. A legénység szájhúzva ugyan, de leszáll az LV-426-on, ahol felfedeznek egy gigantikus idegen hajót, egy halott Space Jockey-t és egy rakás tojást. A hét fős legénység közül Kane lesz az, aki közelebbről is megismerkedik egy facehuggerrel, így belőle fejlődik ki az első filmvásznat megjárt Xenomorph. Ami ezután történik, az a mozitörténelem egyik legfeszültebb túlélőharca: a legénységet egyenként szedi le a szörnyeteg, míg végül csak Ellen Ripley marad, hogy megírja az idegen-túlélés első, véres szabálykönyvét.
Rendező: Fede Álvarez
A tavaly bemutatott Alien-filmben egy munkabolygón rekedt fiatal csapat egy elhagyatott űrállomásra bukkan. Azt hiszik, értékes erőforrások várják őket, ám hamar kiderül: a helyszínen titkos Weyland-Yutani labor működött, ahol Xenomorph-kísérleteket folytattak. A sötét folyosók és az életben maradt lények halálos csapdává válnak, miközben mi nézők az idegenek fejlődési szakaszának új állomásába nyerhetünk véres bepillantást. Az Alien: Romulus visszahozza az első rész feszültségét és horrorhangulatát, miközben szemérmetlenül újít és egyben másol, hogy elfoglalhassa méltó helyét az Alien-filmek sorrendjében.
Rendező: James Cameron
57 év sodródás után Ripley-t megtalálják, és kihallgatása során kiderül: az LV-426 bolygó, ahol korábban a Nostromo legénysége megtalálta a tojásokat, már több száz ember otthona. A kapcsolat a kolóniával azonban hirtelen megszakad, Ripley pedig egy tengerészgyalogos egységgel tér vissza a bolygóra.
Itt válik az Alien filmek egyértelmű sztárjából hős, aki megmutatja, hogy az ember anyai ösztönei még egy ilyen fenevaddal is képesek felvenni a harcot. A történet nagy léptékű, a horrort háttérbe szorítva inkább sci-fi akciófilm, amely bevezeti a sorozat egyik legismertebb alakját, a Xenomorph királynőt.
Rendező: David Fincher
Az LV-426-ról való menekülés után Ripley mentőhajója kényszerleszállást hajt végre egy börtönbolygón, ahol kizárólag férfi rabok élnek. Hamar kiderül, hogy egy Xenomorph-tojás is a fedélzetre került, és a szörny egy négylábú gazdatestből kikelve még gyorsabb és kegyetlenebb lett. A börtönlakók önfeláldozó küzdelmet folytatnak a lény ellen, pedig itt nincsenek se katonák, se fegyverek, csak egy maréknyi dupla Y kromoszómás bűnöző. Ripley szembesül a ténnyel, hogy egy királynő embrió növekszik benne, amit a Weyland-Yutani vállalat mindenáron meg akar szerezni. Végül a kohóba veti magát, hogy megsemmisítse a belőle kirobbanó szörnyeteget, és ezzel lezárja az Alien univerzumot.
Rendező: Jean-Pierre Jeunet
Több mint 200 évvel Ripley halála után tudósok klónozzák őt, hogy kinyerjék a benne fejlődött Alien királynőt. A folyamat mellékhatása: Ripley génállománya keveredik az idegen DNS-sel, aminek hétszer katasztrofális eredménye lesz, de a nyolcas számú egyed olyan ajándékokat kap a bestiától, mint az emberfeletti érzékek, reflexek és a savas vér. A kutatóhajón végzett kísérletek során a Xenomorphok kiszabadulnak, a fedélzet pedig vérfürdővé változik. Ripley, egy maroknyi zsoldos és a groteszk ember-idegen hibrid végzetes összecsapása a Föld közelében ér véget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.