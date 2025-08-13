Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Xenomorphok a küszöbön: az Alien-univerzum teljes idővonala

film idővonal sorozat Alien
Az Alien univerzumban a Xenomorphok most először nem az űrben, hanem itt a Földön vadásznak ránk. Fedezd fel velünk az Alien-filmek teljes kronológiáját, a nyálkás rémálom születésétől a börtönbolygón át egészen a Weyland-Yutani legújabb kísérletéig.

Ma debütál a Disney+ új nagyágyúja, az Alien: Föld – és most először a franchise történetében nem kell az űrbe repülnünk ahhoz, hogy a Xenomorphok a nyakunkban lihegjenek. Igen, a legendás idegen parazitafaj végre a Földre teszi a nyálkás lábát, és ha eddig azzal nyugtattad magad, hogy az űrben senki sem hallja a sikolyodat, akkor készülj: itt a szomszéd utcából is visszhangozni fog. A premier apropóján pedig végigvesszük az Alien-filmek teljes idővonalát, hogy tudd, honnan indult a rémálom, és hogyan jutottunk el idáig.

Alien filmek sorrendben
Az Alien: Föld sorozat egészen elől helyezkedik el az Alien filmek sorrendjében.
Forrás:  IMDb

Alien-filmek sorrendben – A Prometheustól az Alien: Földig

Mielőtt bárki feltenné a kérdést: nem, az Alien vs. Predator crossoverek nincsenek benne ebben az idővonalban. Nem mintha nem szeretnénk egy jó kis vérontást a dzsungelben, de ez most nem az a történet. Itt kizárólag az eredeti Alien-filmek és annak hivatalos előzményei szerepelnek, mert ez a kronológia csak egy dologra fókuszál: arra a kíméletlen rémre, aki a testünket keltetőnek használja, és soha nem kér bocsánatot, ha vacsorát csinál belőlünk. Összeszedtük a teljes Alien-univerzum farabjait a Tervezők ősi titkaitól a Xenomorphok Földi megszállásáig.

1. Prometheus (történet ideje: 2093)

Rendező: Ridley Scott

Alien filmek: Prometheus
Egy Alien film, aminek a címében se az idegen, se a halál nem szerepelt: ez volt a sokat vitatott Prometheus.
Forrás: NORTHFOTO

Ez volt az a pillanat, amikor a franchise visszaugrott az időben, hogy feltárja a legnagyobb kérdést: honnan a pokolból jöttek ezek a rémálmok? 2089-ben Elizabeth Shaw és Charlie Holloway régészpáros felfedez egy csillagtérképet, ami több ókori civilizációban is felbukkant — mintha valaki, vagy valami hívogatta volna az emberiséget. A Weyland vállalat persze azonnal szagot fog, és elindítja a Prometheus expedíciót az LV-223-ra.
Amit ott találnak, az egyszerre gyönyörű és gyomorforgató: idegen építmények, fekete folyadék, ami képes bármilyen élőlényt genetikai rémálommá torzítani, és az a nyugtalanító felismerés, hogy az úgynevezett „Teremtők” nem is annyira jóindulatú teremtők, mint hittük. Ez a film rakta le az Alien-mítosz alapjait — és megmutatta, hogy a Weyland-Yutani tudományos mohósága már itt kezdte megásni a sírunkat.

2. Alien: Covenant (történet ideje: ~2104)

Rendező: Ridley Scott

Alien filmek időrendjében az Alien: Covenant elől helyezkedik el
Az Alien: Covenant már több xenomorphot mutatott, de a rajongók többségének ez sem volt elég.
Forrás:  IMDb

Tíz év telt el a Prometheus tragédiája óta, a Covenant telepes hajó pedig új hazát keres. Egy rejtélyes, látszólag paradicsomi bolygó azonban elcsábítja a legénységet egy kis kitérőre. Ott vár rájuk egyetlen lakó: David, a Prometheus android-túlélője, aki azóta sem pihent.
David ugyanis a fekete folyadék segítségével megszállottan kísérletezett, hogy létrehozza a „tökéletes organizmust”. És el kell ismerni, sikerült neki, hiszen ez az android alkotja meg az első, számunkra már jól ismert emberből kifejlődött Xenomorphot. A bolygó eredeti lakói, vagyis a Teremtők ezen kolóniája már csak por és csont, a Covenant legénysége pedig hamarosan ugyanarra a sorsra jut, de nem a bolygón. A Covenant közvetlen hidat képez az eredeti Alienhez, miközben hidegrázós leckét ad az ember alkotta intelligencia és a teremtői gőg végzetéről.

3. Alien: Föld (történet ideje: ~2120)

Készítők: Noah Hawley, Ridley Scott produceri közreműködésével

Az Alien: Föld az első olyan alkotás az Alien filmek idővonalán, ami a Földön játszódik
Az űrben nem, de a Földön bizony hallatszik a sikolyod - Alien: Föld.
Forrás:  IMDb

Ez az első hivatalos Alien-történet, ami a Földön játszódik — és hidd el, a Xenomorphok a bolygónkon még ijesztőbbek. 2120-ban öt megavállalat uralja a világot, köztük a hírhedt Weyland-Yutani és a Prodigy. Az előbbi a megszokott módon játszik a tűzzel, az utóbbi pedig elkészíti az első emberi tudattal rendelkező humanoid robotot, Wendyt.
Egy balszerencsés baleset során egy Weyland-Yutani kutatóűrhajó lezuhan Prodigy City városában,  öt egészen ismeretlen rettenettel a fedélzetén. Az Alien: Föld a társadalmi sci-fi és a rémálomhorror tökéletes elegye, közvetlenül A nyolcadik utas: a Halál eseményei előttről. 

4. A nyolcadik utas: a Halál (történet ideje: 2122)

Rendező: Ridley Scott

A nyolcadik utas: a Halál az Alien univerzum nyitódarabja
Az Alien első filmje teremtette meg Ripley-t, aki a mai napig az egyik legjobb női mozis karakter.
Forrás: NORTHFOTO

Az alapmű, amivel minden elkezdődött. A Nostromo teherszállító űrhajó hazafelé tart, amikor a fedélzeti számítógép vészjelzést fog egy ismeretlen bolygóról. A legénység szájhúzva ugyan, de leszáll az LV-426-on, ahol felfedeznek egy gigantikus idegen hajót, egy halott Space Jockey-t és egy rakás tojást. A hét fős legénység közül Kane lesz az, aki közelebbről is megismerkedik egy facehuggerrel, így belőle fejlődik ki az első filmvásznat megjárt Xenomorph. Ami ezután történik, az a mozitörténelem egyik legfeszültebb túlélőharca: a legénységet egyenként szedi le a szörnyeteg, míg végül csak Ellen Ripley marad, hogy megírja az idegen-túlélés első, véres szabálykönyvét.

5. Alien: Romulus (történet ideje: 2142)

Rendező: Fede Álvarez

Alien: Romulus az igazán horror film az Alien filmek idővonalán
Az Alien: Romulus egyszerre volt merész alkotás és szerény újonc az Alien filmek univerzumában.
Forrás:  IMDb

A tavaly bemutatott Alien-filmben egy munkabolygón rekedt fiatal csapat egy elhagyatott űrállomásra bukkan. Azt hiszik, értékes erőforrások várják őket, ám hamar kiderül: a helyszínen titkos Weyland-Yutani labor működött, ahol Xenomorph-kísérleteket folytattak. A sötét folyosók és az életben maradt lények halálos csapdává válnak, miközben mi nézők az idegenek fejlődési szakaszának új állomásába nyerhetünk véres bepillantást. Az Alien: Romulus visszahozza az első rész feszültségét és horrorhangulatát, miközben szemérmetlenül újít és egyben másol, hogy elfoglalhassa méltó helyét az Alien-filmek sorrendjében.

6. A bolygó neve: Halál (történet ideje: 2179)

Rendező: James Cameron

A bolygó neve: Halál az Alien filmek egyik legkedveltebb darabja
A bolygó neve: Halál inkább akció sci-fi, mint horror film.
Forrás: NORTHFOTO

57 év sodródás után Ripley-t megtalálják, és kihallgatása során kiderül: az LV-426 bolygó, ahol korábban a Nostromo legénysége megtalálta a tojásokat, már több száz ember otthona. A kapcsolat a kolóniával azonban hirtelen megszakad, Ripley pedig egy tengerészgyalogos egységgel tér vissza a bolygóra.
Itt válik az Alien filmek egyértelmű sztárjából hős, aki megmutatja, hogy az ember anyai ösztönei még egy ilyen fenevaddal is képesek felvenni a harcot. A történet nagy léptékű, a horrort háttérbe szorítva inkább sci-fi akciófilm, amely bevezeti a sorozat egyik legismertebb alakját, a Xenomorph királynőt.

7. A végső megoldás: Halál (történet ideje: 2179)

Rendező: David Fincher

A végső megoldás: Halál Alien filmet sokan nem kedvelik, még a rendezője se.
A végső megoldás: Halál egy igazán keményvonalas darab az Alien filmek univerzumában.
Forrás:  Northfoto 

Az LV-426-ról való menekülés után Ripley mentőhajója kényszerleszállást hajt végre egy börtönbolygón, ahol kizárólag férfi rabok élnek. Hamar kiderül, hogy egy Xenomorph-tojás is a fedélzetre került, és a szörny egy négylábú gazdatestből kikelve még gyorsabb és kegyetlenebb lett. A börtönlakók önfeláldozó küzdelmet folytatnak a lény ellen, pedig itt nincsenek se katonák, se fegyverek, csak egy maréknyi dupla Y kromoszómás bűnöző. Ripley szembesül a ténnyel, hogy egy királynő embrió növekszik benne, amit a Weyland-Yutani vállalat mindenáron meg akar szerezni. Végül a kohóba veti magát, hogy megsemmisítse a belőle kirobbanó szörnyeteget, és ezzel lezárja az Alien univerzumot.

8. Alien 4. – Feltámad a halál (történet ideje: 2381)

Rendező: Jean-Pierre Jeunet

Alien 4. – Feltámad a halál
Riple az Alien 4. – Feltámad a halál filmben már nem egyszerűen harcol a Xenomorphok ellen, némiképp egy közülük.
Forrás:  Northfoto 

Több mint 200 évvel Ripley halála után tudósok klónozzák őt, hogy kinyerjék a benne fejlődött Alien királynőt. A folyamat mellékhatása: Ripley génállománya keveredik az idegen DNS-sel, aminek hétszer katasztrofális eredménye lesz, de a nyolcas számú egyed olyan ajándékokat kap a bestiától, mint az emberfeletti érzékek, reflexek és a savas vér. A kutatóhajón végzett kísérletek során a Xenomorphok kiszabadulnak, a fedélzet pedig vérfürdővé változik. Ripley, egy maroknyi zsoldos és a groteszk ember-idegen hibrid végzetes összecsapása a Föld közelében ér véget.

