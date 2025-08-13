Xenomorphok a küszöbön: az Alien-univerzum teljes idővonala

Ma debütál a Disney+ új nagyágyúja, az Alien: Föld – és most először a franchise történetében nem kell az űrbe repülnünk ahhoz, hogy a Xenomorphok a nyakunkban lihegjenek. Igen, a legendás idegen parazitafaj végre a Földre teszi a nyálkás lábát, és ha eddig azzal nyugtattad magad, hogy az űrben senki sem hallja a sikolyodat, akkor készülj: itt a szomszéd utcából is visszhangozni fog. A premier apropóján pedig végigvesszük az Alien-filmek teljes idővonalát, hogy tudd, honnan indult a rémálom, és hogyan jutottunk el idáig.

Az Alien: Föld sorozat egészen elől helyezkedik el az Alien filmek sorrendjében.

Alien-filmek sorrendben – A Prometheustól az Alien: Földig

Mielőtt bárki feltenné a kérdést: nem, az Alien vs. Predator crossoverek nincsenek benne ebben az idővonalban. Nem mintha nem szeretnénk egy jó kis vérontást a dzsungelben, de ez most nem az a történet. Itt kizárólag az eredeti Alien-filmek és annak hivatalos előzményei szerepelnek, mert ez a kronológia csak egy dologra fókuszál: arra a kíméletlen rémre, aki a testünket keltetőnek használja, és soha nem kér bocsánatot, ha vacsorát csinál belőlünk. Összeszedtük a teljes Alien-univerzum farabjait a Tervezők ősi titkaitól a Xenomorphok Földi megszállásáig.

1. Prometheus (történet ideje: 2093)

Rendező: Ridley Scott

Egy Alien film, aminek a címében se az idegen, se a halál nem szerepelt: ez volt a sokat vitatott Prometheus.

Ez volt az a pillanat, amikor a franchise visszaugrott az időben, hogy feltárja a legnagyobb kérdést: honnan a pokolból jöttek ezek a rémálmok? 2089-ben Elizabeth Shaw és Charlie Holloway régészpáros felfedez egy csillagtérképet, ami több ókori civilizációban is felbukkant — mintha valaki, vagy valami hívogatta volna az emberiséget. A Weyland vállalat persze azonnal szagot fog, és elindítja a Prometheus expedíciót az LV-223-ra.

Amit ott találnak, az egyszerre gyönyörű és gyomorforgató: idegen építmények, fekete folyadék, ami képes bármilyen élőlényt genetikai rémálommá torzítani, és az a nyugtalanító felismerés, hogy az úgynevezett „Teremtők” nem is annyira jóindulatú teremtők, mint hittük. Ez a film rakta le az Alien-mítosz alapjait — és megmutatta, hogy a Weyland-Yutani tudományos mohósága már itt kezdte megásni a sírunkat.