Elle Fanning vadász üzemmódban: Jön a Predator – Halálbolygó

Van az a pillanat, amikor egy filmes univerzum hirtelen új életre kel. Nos, a Predator: Halálbolygó pont ilyen. A novemberben debütáló film nem csupán a Gyilkosok gyilkosa animációs film nyomdokaiba lép, hanem konkrétan rá is lép, jól megtapossa, majd szépen kivonul egy vörös szőnyegen. A legnagyobb meglepetés? Elle Fanning a főszerepben. És nem, nem egy újabb kosztümös drámában vagy romantikus szenvedésben, hanem egy baromi sötét, gyomorszorító sci-fi akció-thrillerben.

Elle Fanning nem egy bájos kislányként lép be a Predator-univerzumba.

Forrás: IMDb

Elle Fanning belép a Predator-univerzumba, és mi már most rettegünk

Elle karakteréről egyelőre keveset tudni, de annyi biztos: nem ő az, akit meg akarsz támadni egy sötét sikátorban és főleg nem egy idegen bolygón, ahol minden bokorban egy újabb ragadozó lapul. A kiszivárgott képeken és az előzetesben Elle Fanning egy amolyan hűvösen menő, vérrel és csillagporral kevert stílusban jelenik meg.

A film rendezője, Dan Trachtenberg, aki a 10 Cloverfield Lane óta bizonyította, hogy mesterien keveri a suspense-t és a karakterdrámát, most egy teljesen új szintre emeli a Predator-mítoszt. A sztori állítólag egy „halálbolygón” játszódik, ahol különböző civilizációk gyilkosai gyűlnek össze – gondolj csak a galaxis legdurvább Tinder-partyjára, csak itt a jobbra húzás halálos kimenetelű.

Az előzetes alapján a film nem finomkodik. A crossover-pletykák is újra felcsaptak: sok rajongó szerint a film belengeti az Alien vs. Predator visszatérését, és lehet, hogy nem is csak pletyka ez.

Most beszéljünk arról, ami tényleg mindenkit érdekel: Elle Fanning és az a szett.

A karakterének öltözete egyszerre funkcionalista és high fashion, valahol Mad Max és Balenciaga között félúton. Az első hivatalos képen Elle sötétzöld taktikai mellényt visel, acélkék fényű bőrruhával és egy pengeéles hajvágással – úgy fest, mint egy posztapokaliptikus címlap.

Elle Fanning egyébként sosem volt félős a merész választásoktól – emlékezzünk csak a Nagy Katalin – A kezdetek-ben nyújtott gátlástalanul szórakoztató alakítására, de ez most tényleg új terep. És úgy tűnik, működik is: a rajongók imádják, az előzetes nézettsége pár nap alatt több millióra rúgott.