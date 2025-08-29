Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 meglepő dolog, amit a szakértő szerint SOHA ne mondj egy állásinterjún

Csére Erik
2025.08.29.
Az állásinterjú olyan, mint egy színházi meghallgatás: ha te belépsz, a közönségnek látnia kell, mennyire hiszel magadban. Nem elég a makulátlan önéletrajz, a benyomást az élő szó formálja. Maxim Serebryakov nyelvi szakértő öt olyan hibát sorol fel, amelyek észrevétlenül rontják a rólad kialakuló képet egy állásinterjún.

Maxim Serebryakov, egy mesterséges intelligenciára épülő kommunikációs platform vezérigazgatója így fogalmazott: „Az állásinterjúk nagy nyomással járó helyzetek, ahol minden egyes szó számít, és bizonyos kifejezések negatív reakciót válthatnak ki a felvételiztetőkből anélkül, hogy a jelöltek ezt észrevennék.” Szerinte a munkaerőpiac ma egy könyörtelen hely: több száz jelölt közül kell kitűnni, és amikor behívnak interjúra, akkor sem az számít, hogy mi van az önéletrajzodban, hanem, hogy mennyire tudsz majd beilleszkedni a csapatba. Ezért nagyon fontos, hogy mennyire tudod megválogatni a mondataidat a HR-es előtt. Ha már többször eljutottál a végső fordulóig, de mégsem téged választottak, érdemes megvizsgálni, vajon jól kommunikáltál-e. Az alábbi apró hibákra hívta fel a figyelmet, amelyek végzetesek lehetnek egyállásinterjún.

Meg kell válogatni a szavaid álásinterjún.
5 kommunikációs hiba, ami miatt sikertelen lesz az állásinterjú

Vigyázz, mit mondasz, mert a karrieredbe kerülhet.

1. A töltelékszavak bűvölete

Az „ööö”, az „izé” és a „hogyishívják” nem mások, mint apró repedések a magabiztosság falán. A hallgató fejében azonnal ott a gondolat: ez az ember nincs felkészülve.

2. Az üres közhelyek

„Mindig száz százalékot nyújtok.” „Képes vagyok új szemszögből nézni a dolgokat.” – ezek a mondatok olyanok, mint az elszáradt virág: formájuk megvan, de illatuk régen odalett. A valódi erőt a konkrét történetek adják. Mindig támaszd alá egy valós életből vett példával az állításaid.

3. A túl sok bocsánatkérés

Ha minden felelet „elnézéssel” indul, az olyan, mintha azért is bocsánatot kérnél, hogy mersz létezni. Ezt azt a benyomást keltheti, hogy nem hiszel magadban.

4. Az önleértékelés

„Nem vagyok biztos benne, de…” – ezzel a mondattal a saját mondanivalódat ásod alá. Ha te magad sem hiszel a saját szavaidban, hogyan várhatod el, hogy más higgyen bennük?

5. A hadarás csapdája

Az idegességünkben az emberek hajlamosak hadarni, azonban sietősen kimondott mondatok elszállnak, mint a kavargó falevelek a szélben. Az interjúztató azt fogja érezni, hogy te nem bírnád a munkahelyi stresszt.

Mit tehetsz ezek ellen?

  • A legjobb, hogyha konkrétumokhoz kötöd az állításaidat. Például, ha azt mondod, hogy „jó csapatjátékos” vagy, akkor egyből idézz fel egy pillanatot, amikor valóban egy csapattal kellett együttműködnöd és közösen kellett célokat elérni.
  • Használj hatásszünetet, hogy súlyt adj a mondandódnak.
  • Gyakorolj otthon: írd meg otthon, amit az interjún mondanál. Írd le a válaszokat a lehetséges interjúkérdésedre, vedd fel az öninterjút, vagy kérj meg valakit, hogy gyakoroljon veled.

Most, hogy ezt már tudod, sok sikert a következő állásinterjúdhoz!

