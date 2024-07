Követni akarod a trendeket? Növessz hónaljszőrt!

Az önelfogadás egyre nagyobb teret kap

A Januhairy mozgalom 2019-ben Laura Jackson és Ruby Jones által indított kampány lényege, hogy a nők januárban növesszék meg testszőrzetüket, és erről osszanak meg képeket a közösségi médiában. A kampányhoz mára rengetegen csatlakoztak szerte a világon. A Januhairy mozgalom és hasonló kezdeményezések arra ösztönzik a nőket, hogy büszkén vállalják természetes szőrzetüket, és ezzel új normákat alakítsanak ki a szépség és a nőiesség terén. A nők szőrössége mindig is sokféle reakciót váltottak ki: a testszőrzetet sokáig férfiasnak tekintették, és a nőiességhez nem igazán kapcsolták. A feminizmus hatására a női szőrtelenítéssel kapcsolatos elvárások kezdenek lazulni, ám a neveltetés és a társadalmi elvárások hatásai miatt sok nő számára a szőrtelen test ideálja továbbra is megmaradt. A közösségi médiában tapasztalható ellentmondásos üzenetek – ahol egyrészt feminista személyiségek a szőrös test elfogadását hirdetik, másrészt pedig a hibátlanság ideálja és a tartós szőrtelenítési technikák népszerűsítése is egyaránt helyet kap – sem segítik a szőrösség elfogadását.