A szakértők szerint ez az 1 brutális ok készteti megcsalásra a nőket

A legjobb házasságban is előfordulhat, hogy valaki, aki évekig hűséges volt a párjához, azt érezze, hogy szüksége van valakire, akivel olyan szenvedélyesen élheti meg a kapcsolatát, mint a társával régen. Nem mindig könnyű ezt beismerni, de ha valaha is érezted már, hogy a megcsalás a te utad, egy kutatás rávilágít, hogy nem vagy ezzel egyedül. Eric Anderson, a Winchesteri Egyetem professzora ezt így magyarázza: „A legmegjósolhatóbb dolog egy kapcsolatban az, hogy minél tovább tart, a párkapcsolat minősége és az intimitás gyakorisága annál inkább elhalványul. Ez azért van, mert megszokjuk és megunjuk ugyanazt a testet".

Mi áll a megcsalás mögött női szemmel?

Egy társkereső oldal vizsgálata megmutatja, miért választják a nők a megcsalást

A The Journal of Couple and Relationship Therapy kutatása szerint a házas nők közel 50 százaléka és a nős férfiak 60 százaléka folytat házasságon kívüli viszonyt a házassága során valamikor. Ez az arány az elmúlt 10 évben megduplázódott, így nem csoda, ha a szakemberek egyre több kutatást végeznek azért, hogy megtudják, mi motiválja a párkapcsolatban élőket egy külső viszony fenntartására.

Egy ismert társkereső oldal 100 heteroszexuális, 25 és 45 év közötti életkorú házas nőt kérdezett meg, hogy megtudja, miért csalják meg a férjüket. Meglepő módon a megkérdezettek 67 százalékának ugyanaz volt az indoka, ugyanazt hiányolta a kapcsolatából és az életéből. A tanulmány megállapította, hogy a megkérdezett nők közül senki sem akart válni, mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy szeretik a férjüket.

„Ragaszkodtak ahhoz, hogy nem keresnek új férjet. Sokan még nyíltan is kifejezték szerelmüket férjük iránt, pozitív színben tüntetve fel őket” — mondta el Dr. Anderson.

A kutatást végzők arra jutottak, hogy a nők 67 százaléka egyszerűen csak szenvedélyre és intimitásra vágyik. Randizni szeretnének, és újra értékesnek és vonzónak érezni magukat.

Miért laposodnak el idővel a házasságok, párkapcsolatok?

A férfiak rengeteg erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy megszerezzenek egy nőt, de amikor úgy érzik, hogy a lány már az övék, alábbhagy a lelkesedésük. Ám a nő továbbra is vágyik rá, hogy kívánják, elcsábítsák őket, igénylik a gyengédséget, a szenvedélyt. Ám a férfiak egy viszonylag erős kezdés után, amikor megérzik a biztonságot, úgymond házon belül vannak, már nem adják ezt meg a párjuknak. Nincsenek felkészülve rá, hogy a kapcsolat hosszú távú érzelmi befektetés, egy jól működő kapcsolat alapja, hogy a randizási szakasz után is megadja a figyelmet a nőnek, aki párkapcsolat első percétől az utolsóig ezen dolgozik, hogy a férfi azt érezze, hogy szeretve van.