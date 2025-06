Megcsalás? Nem is gondolnád, kik jöhetnek szóba! Ezekkel az emberekkel léphet félre a párod

A hűtlenség bármelyik párkapcsolatban felbukkanhat és természetes, hogy mindannyian szeretnénk elkerülni ezt a szomorú és fájdalmas helyzetet. Fontos azonban tudni, hogy nem minden férfi hűtlen, és ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve mindenki gyanús, aki csak felbukkan a párod életében, és állandóan nyomoznod kell utána! A túlzott féltékenység könnyen megmérgezheti a kapcsolatot. Ha azonban aggódsz, hogy a párod esetleg megcsal, érdemes jobban odafigyelni azokra az emberekre, akikkel, a kutatások szerint, nagyobb eséllyel bekövetkezhet a félrelépés. Ez az 5 személy könnyebben megkörnyékezheti a partneredet, így akár egy pillanatnyi gyengeségből is kialakulhat egy intim affér. Olvass tovább és ismerd meg, hogy kik lehetnek könnyen titkos szeretők, hogy tudatosabban védekezhess a megcsalás ellen.

Az edzőterem akár a megcsalás melegágya is lehet.

Forrás: Shutterstock/Dusan Petkovic

Kikkel történhet meg leggyakrabban a megcsalás?

1. Valaki az edzőteremben

A mozgás nagyszerű módja a testi és lelki egészség megőrzésének, sajnos azonban az is előfordulhat, hogy épp az edzőteremben talál valaki alkalmat a megcsalásra.

Az edzőterem gyakori fedősztori a félrelépésekhez, sokan vannak, akik azért járnak csak edzeni, hogy a párjukon kívül mással is tartsák a kapcsolatot.

Jó hír azonban, hogy a kutatások szerint azok a párok, akik együtt edzenek, tovább maradnak együtt. Szóval, ha aggódsz a párodért, talán itt az ideje, hogy közösen járjatok el sportolni.

2. Egy idegen az internetről

Bár a párok nagyobb valószínűséggel csalják meg egymást valakivel, akit már ismernek, a közösségimédia-oldalak és a társkereső alkalmazások megkönnyíthetik, hogy idegenekkel lépjenek félre. Hiszen ha jobban belegondolunk, mindössze egy jó internetkapcsolatra van szükség, hogy valaki házasságon kívüli kalandba keveredjen.

Intő jel lehet, ha a párod titkolózik a telefonjáról, gyakran cseveg ismeretlenekkel, vagy hirtelen sok időt kezd el tölteni a közösségi média oldalakon. Ha zavarja, ha belenéznél, vagy ideges lesz, ha kérdezel, érdemes elgondolkodni.

3. Egy kolléga

A Journal of Marital and Family Therapy szerint a férfiak és nők körülbelül 36 százaléka csalta már meg partnerét munkatárssal. És ez csak azok aránya, akik ezt be is vallották!

Kutatások szerint minél sikeresebb valaki a munkájában, annál nagyobb az esélye annak, hogy megcsalja a párját.

Sokan szinte ugyanannyi időt töltenek a kollégáikkal, mint a házastársukkal, és amikor érzelmi kötelékek alakulnak ki a közös kihívások során, a határok könnyen elmosódhatnak. A megcsalás pedig gyakran ártatlannak tűnő dolgokkal kezdődik, mint egy közös munka utáni kávézás, beszélgetés. A kolléga könnyen betöltheti a gondoskodó, támogató szerepet, főleg, ha a kapcsolatban feszültségek vannak otthon. Az üzleti utak könnyebbé és vonzóbbá teszik a félrelépést, hiszen ilyenkor a partner általában nem gyanakszik, hanem elhiszi, hogy a másik tényleg csak dolgozik.