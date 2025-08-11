Kihagyhatatlan égi jelenséget láthatsz augusztus 12-én: ekkor lesz a hullócsillagzápor csúcspontja

A Perseidák július végétől egészen augusztus második feléig figyelhetők meg, ám a legtöbb meteor augusztus 12-én tűnik fel az égen. Tiszta időjárás esetén óránként akár 100 hullócsillag is látható lesz.
Augusztus 12-én nem csupán a hullócsillagok miatt érdemes az ég felé fordítani a tekintetedet. Ekkor a Vénusz és a Jupiter különösen közeli együttállásban lesz, mindössze egy fok távolságban egymástól – ez már egyszerű távcsővel is lenyűgöző látványt nyújt. A Jupiter körül felfedezhetők lesznek holdjai, sőt, akár a híres Nagy Vörös Folt is, míg a Vénusz az Ikrek csillagkép közelében tündököl. Déli irányban a Szaturnusz jelenik meg a Hold társaságában, a Halak csillagkép mellett. Bár a telihold fénye tompíthatja az élményt, a Szaturnusz ikonikus gyűrűi így is megfigyelhetők maradnak.
A hullócsillagok, a hagyomány szerint – amelyről itt írtunk bővebben – egy-egy lélek jelképei – valójában a Föld légkörébe belépő meteorok – évezredek óta lenyűgözik az embereket. A népi hagyományok, vallási hiedelmek és misztikus magyarázatok mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ma úgy tartjuk: aki meglát egy hullócsillagot, az kívánhat valamit, és az valóra válhat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.