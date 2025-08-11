Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Kihagyhatatlan égi jelenséget láthatsz augusztus 12-én: ekkor lesz a hullócsillagzápor csúcspontja

Már hetek óta érdemes kémlelni az eget, de ha eddig nem tetted meg, nem maradtál le semmiről. Augusztus 12-én a Perseidák csúcspontján láthatod a legtöbb hullócsillagot.

A Perseidák július végétől egészen augusztus második feléig figyelhetők meg, ám a legtöbb meteor augusztus 12-én tűnik fel az égen. Tiszta időjárás esetén óránként akár 100 hullócsillag is látható lesz. 

A Perseidák és bolygóparádé színesíti az augusztusi égboltot
A Perseidák és bolygóparádé színesíti az augusztusi égboltot
A Perseidák mellett bolygóparádé is színesíti az augusztusi égboltot

Augusztus 12-én nem csupán a hullócsillagok miatt érdemes az ég felé fordítani a tekintetedet. Ekkor a Vénusz és a Jupiter különösen közeli együttállásban lesz, mindössze egy fok távolságban egymástól – ez már egyszerű távcsővel is lenyűgöző látványt nyújt. A Jupiter körül felfedezhetők lesznek holdjai, sőt, akár a híres Nagy Vörös Folt is, míg a Vénusz az Ikrek csillagkép közelében tündököl. Déli irányban a Szaturnusz jelenik meg a Hold társaságában, a Halak csillagkép mellett. Bár a telihold fénye tompíthatja az élményt, a Szaturnusz ikonikus gyűrűi így is megfigyelhetők maradnak.

Mutatjuk a 7 legjobb hullócsillagnéző helyet Budapesten és környékén

Te is gyerekkorod óta kívánsz valamit, amikor hullócsillagot látsz? Összegyűjtöttük azokat a Budapesthez közeli helyeket, ahonnan egész augusztusban jól megfigyelhetőek a tündöklő égitestek.

Mutatjuk a 7 legjobb hullócsillagnéző helyet Budapesten és környékén

A hullócsillagok, a hagyomány szerint  – amelyről itt írtunk bővebben – egy-egy lélek jelképei – valójában a Föld légkörébe belépő meteorok – évezredek óta lenyűgözik az embereket. A népi hagyományok, vallási hiedelmek és misztikus magyarázatok mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ma úgy tartjuk: aki meglát egy hullócsillagot, az kívánhat valamit, és az valóra válhat. 

Heti szerelmi horoszkóp augusztus 11-17.: a Nyilas rátalál a szerelemre, az Oroszlán hűtlenné válhat

A Perseidák hullócsillagai teljesítik néhány csillagjegy legtitkosabb vágyát, ám néhány horoszkóp számára csak konfliktus hoznak. Nézzük mit tartogat a heti szerelmi horoszkóp.

Heti szerelmi horoszkóp augusztus 11-17.: a Nyilas rátalál a szerelemre, az Oroszlán hűtlenné válhat

Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 11-17.: az Ikrek pénzhez juthat, az Oroszlán legyen nagyon óvatos

A Vénusz és a Jupiter a Rák csillagjegyében találkozik, ez pedig váratlan meglepetéseket hozhat néhány csillagjegy számára. Nézzük mit tartogat a heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 11-17.: az Ikrek pénzhez juthat, az Oroszlán legyen nagyon óvatos

„Ha látsz egy hullócsillagot, kívánj valamit és az teljesül!” – A legszebb égi babona eredete

A nyári égbolt varázslatos jelensége nemcsak a csillagászokat bűvöli el, hanem a titkos vágyakat dédelgetőket is. De vajon miért pont hullócsillag látványakor kívánunk valamit?

„Ha látsz egy hullócsillagot, kívánj valamit és az teljesül!” – A legszebb égi babona eredete

 

