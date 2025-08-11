Kihagyhatatlan égi jelenséget láthatsz augusztus 12-én: ekkor lesz a hullócsillagzápor csúcspontja

A Perseidák július végétől egészen augusztus második feléig figyelhetők meg, ám a legtöbb meteor augusztus 12-én tűnik fel az égen. Tiszta időjárás esetén óránként akár 100 hullócsillag is látható lesz.

A Perseidák és bolygóparádé színesíti az augusztusi égboltot

A Perseidák mellett bolygóparádé is színesíti az augusztusi égboltot

Augusztus 12-én nem csupán a hullócsillagok miatt érdemes az ég felé fordítani a tekintetedet. Ekkor a Vénusz és a Jupiter különösen közeli együttállásban lesz, mindössze egy fok távolságban egymástól – ez már egyszerű távcsővel is lenyűgöző látványt nyújt. A Jupiter körül felfedezhetők lesznek holdjai, sőt, akár a híres Nagy Vörös Folt is, míg a Vénusz az Ikrek csillagkép közelében tündököl. Déli irányban a Szaturnusz jelenik meg a Hold társaságában, a Halak csillagkép mellett. Bár a telihold fénye tompíthatja az élményt, a Szaturnusz ikonikus gyűrűi így is megfigyelhetők maradnak.