Karácsony akkor van, amikor én azt mondom – Ez a családanya már augusztusban ünnepel

Míg a többség számára a díszítés legkorábban november végén, az adventi időszak kezdetén aktuális, addig akadnak, akik ősszel – vagy akár már nyáron – előveszik a fényfüzéreket, gyertyákat és a karácsonyfát. A jelenség nemcsak kívülállókban kelt meghökkenést, hanem vitát is gerjeszthet a családtagok között, hiszen eltér attól a hagyománytól, amelyhez az emberek többsége igazodik.
Egy brit édesanya, Janet már augusztusban feldíszítette a lakást, és mivel a végeredményre elképesztően büszke volt, megosztotta azt a TikTok népével is. A videón látható, hogy a teljes nappali karácsonyi díszben csillog, az ablakokban fényárban úsznak, a szobákat ünnepi párnák és gyertyák díszítik, sőt még a kertben is helyet kapott egy karácsonyfa. Janet valóban képes volt olyan hangulatot varázsolni az otthonukba, mintha tél közepe lenne – az egyáltalán nem zavarta, hogy kabát helyett még shortot és bikinit viselnek a járókelők. A TikTokra feltöltött videó több mint 65 ezer emberhez jutott el, ami jól mutatja, mennyire megosztó tud lenni a karácsony-téma.
A kommentelők egy része nevetségesnek tartja, hogy valaki augusztusban már karácsonyozik, mások viszont kifejezetten lelkesedtek, sőt irigykedtek Janet szabályszegő hozzáállására, bátorságára.
Erlanger A. Turner professzor, a Pepperdine Egyetem klinikai pszichológusa szerint, ha valaki előre készül egy örömteli eseményre, például a karácsonyra, akkor már a várakozás időszaka is pozitív érzelmeket válthat ki belőle. A díszítés és önmagában a karácsonyi dekoráció nem pusztán esztétika, hanem egyfajta hangulatteremtő folyamat, amely fokozza a jókedvet és javítja a közérzetet.
Aki tehát korán kezdi a karácsonyi előkészületeket, valójában meghosszabbítja az ünnephez kapcsolódó boldogságérzetet.
Egy 1989-es kutatás szerint a feldíszített otthonok lakói a külvilág számára barátságosabbnak, közvetlenebbnek tűnnek. Az ünnepi pompába öltöztetett ház nemcsak a család örömét szolgálja, hanem a közösség felé is jelzést ad: „itt nyitott, társaságkedvelő emberek élnek”. Ez lehet tudatos döntés, de akár ösztönös viselkedés is, amely arra irányul, hogy az ünnep közösségi jellegét már jóval korábban átélje a család. A kereskedelmi környezet és a reklámok szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy manapság egyre több ember gondolja újra a karácsonyi készülődés dátumát.
Az Egyesült Királyságban a nagyobb üzletláncok már szeptemberben megtöltik polcaikat karácsonyi árucikkekkel – ez tudat alatt nagyon is hat a fogyasztók hangulatára.
A vásárlók hónapokkal korábban találkoznak az ünnep kellékeivel, és ez a „nyomás” megerősíti bennük az igényt a díszítésre és az előkészületekre. Magyarország is hasonló a helyzet: az elmúlt években egyszerre lehet halloweenre, halottak napjára és karácsonyra is dekorációt vásárolni a drogériákban és a bevásárlóközpontokban. Szarvas és grincsfa, lilaruhás boszorkány és töklámpás, temetőbe szánt koszorú és kézműves gyertyák – bármit megkaphatunk, akár már a nyár végén is. És hogy ez mennyire jó vagy rossz? Azt mindenki döntse el saját maga!
