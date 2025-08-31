Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 31., vasárnap Bella, Erika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
dekoráció

Karácsony akkor van, amikor én azt mondom – Ez a családanya már augusztusban ünnepel

karácsonyi hangulat
Shutterstock - Miljan Zivkovic
dekoráció karácsony ünnep
Jónás Ágnes
2025.08.31.
Vannak, akiket november elején kiráz a hideg attól, ha a bevásárlóközpontokban karácsonyi dekorációt látnak, vagy ha ünnepi zenét hallanak. Egyeseket viszont már júliusban elönt a lelkesedés a közelgő karácsony miatt: karácsonyi filmeket néznek, új dekorelemeket vásárolnak, és alig várják, hogy eljöjjön a szenteste.

Míg a többség számára a díszítés legkorábban november végén, az adventi időszak kezdetén aktuális, addig akadnak, akik ősszel – vagy akár már nyáron – előveszik a fényfüzéreket, gyertyákat és a karácsonyfát. A jelenség nemcsak kívülállókban kelt meghökkenést, hanem vitát is gerjeszthet a családtagok között, hiszen eltér attól a hagyománytól, amelyhez az emberek többsége igazodik.

karácsony
Te feldíszítenéd augusztusban a karácsonyfádat?
Forrás: Shutterstock

Karácsonyi hangulat augusztusban – Felrobbant a Tiktok komment szekciója

Egy brit édesanya, Janet már augusztusban feldíszítette a lakást, és mivel a végeredményre elképesztően büszke volt, megosztotta azt a TikTok népével is. A videón látható, hogy a teljes nappali karácsonyi díszben csillog, az ablakokban fényárban úsznak, a szobákat ünnepi párnák és gyertyák díszítik, sőt még a kertben is helyet kapott egy karácsonyfa. Janet valóban képes volt olyan hangulatot varázsolni az otthonukba, mintha tél közepe lenne – az egyáltalán nem zavarta, hogy kabát helyett még shortot és bikinit viselnek a járókelők. A TikTokra feltöltött videó több mint 65 ezer emberhez jutott el, ami jól mutatja, mennyire megosztó tud lenni a karácsony-téma.

A kommentelők egy része nevetségesnek tartja, hogy valaki augusztusban már karácsonyozik, mások viszont kifejezetten lelkesedtek, sőt irigykedtek Janet szabályszegő hozzáállására, bátorságára.

Mit mond a szakember?

Erlanger A. Turner professzor, a Pepperdine Egyetem klinikai pszichológusa szerint, ha valaki előre készül egy örömteli eseményre, például a karácsonyra, akkor már a várakozás időszaka is pozitív érzelmeket válthat ki belőle. A díszítés és önmagában a karácsonyi dekoráció nem pusztán esztétika, hanem egyfajta hangulatteremtő folyamat, amely fokozza a jókedvet és javítja a közérzetet. 

Aki tehát korán kezdi a karácsonyi előkészületeket, valójában meghosszabbítja az ünnephez kapcsolódó boldogságérzetet.

Egy 1989-es kutatás szerint a feldíszített otthonok lakói a külvilág számára barátságosabbnak, közvetlenebbnek tűnnek. Az ünnepi pompába öltöztetett ház nemcsak a család örömét szolgálja, hanem a közösség felé is jelzést ad: „itt nyitott, társaságkedvelő emberek élnek”. Ez lehet tudatos döntés, de akár ösztönös viselkedés is, amely arra irányul, hogy az ünnep közösségi jellegét már jóval korábban átélje a család. A kereskedelmi környezet és a reklámok szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy manapság egyre több ember gondolja újra a karácsonyi készülődés dátumát.

Az Egyesült Királyságban a nagyobb üzletláncok már szeptemberben megtöltik polcaikat karácsonyi árucikkekkel – ez tudat alatt nagyon is hat a fogyasztók hangulatára.

A vásárlók hónapokkal korábban találkoznak az ünnep kellékeivel, és ez a „nyomás” megerősíti bennük az igényt a díszítésre és az előkészületekre. Magyarország is hasonló a helyzet: az elmúlt években egyszerre lehet halloweenre, halottak napjára és karácsonyra is dekorációt vásárolni a drogériákban és a bevásárlóközpontokban. Szarvas és grincsfa, lilaruhás boszorkány és töklámpás, temetőbe szánt koszorú és kézműves gyertyák – bármit megkaphatunk, akár már a nyár végén is. És hogy ez mennyire jó vagy rossz? Azt mindenki döntse el saját maga!

@janet777799

Merry Christmas 😍😍

♬ original sound - Janet💛

Visszatér a Holiday: kedvenc karácsonyi romantikus filmünk sorozatként érkezik a képernyőkre

Nancy Meyers népszerű filmje újra a képernyőkre kerül, ezúttal új köntösben. Az Apple TV+ felkarolta a Holidayt és minisorozatot készít belőle.

Jamie Lee Curtis fehér konyhája a legtrendibb 2025-ben – Fotók, melyekből te is inspirálódhatsz

Jamie Lee Curtis lakberendezési titka egy olyan fehér konyha, amitől mindenki sztárnak érezheti magát.

Túl messze van Halloween? Jöhet a Summerween! Tippek egy igazán menő nyárvégi horrorpartyhoz

Halloween augusztusban? Naná! Ha nincs türelmed kivárni a novembert, a Summerweent neked találták ki! Mutatjuk, hogyan dobj össze nyár végén egy igazán borzongató horrorpartyt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu