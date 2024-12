Így karácsonyoztak a gazdagok és híresek: David Beckham vágta a pulykát

A karácsonyi ünnepek a béke és a boldogság mellett természetesen a finom falatokról is szólnak, de a legfontosabb, hogy ilyenkor összegyűlik a család. Nincs ez másként a sztároknál sem, noha lehet, hogy kissé magasabb fát állítanak, és másfajta ajándékok kerülnek alá, a lényeg akkor is a közösen eltöltött idő és beszélgetés. A gazdagok és híresek is a családjuk körében ünnepelték a karácsonyt.

A karácsony a sztároknál is a családjuk körében telt

Forrás: Shutterstock

Így karácsonyoztak a sztárok

David Beackham az Instagram-oldalán osztotta meg büszkeségét: a pulykát. A karácsonyi vacsora ott elmaradhatatlan fogását az egykori sztárfocista szelte ínycsiklandó szeletekre, de - mint az a posztjából kiderült - nem ő készítette el az ételt, hanem "anyuci", ami valószínűleg Victoria Beckhamet takarja.

Jennifer Lopez a kandalló mellől jelentkezett be, míg a családja többi tagja a fát díszítette. A videóból az látható, hogy meghitt, békés pillanatokat töltöttek együtt. Természetesen olyan képeket is töltött fel, melyen az ajándékbontás is látható.

Cristiano Ronaldo is megmutatta, hogyan telt náluk az ünnep. A karácsonyi asztal körül egyenpizsamában foglaltak helyet a családjának tagjai. „A karácsony legfontosabb része" - írta az Instagramra feltöltött fotóhoz.

Barátnője, Georgina posztjaiból pedig kiderült, hogy a család Lappföldön ünnepel.

Reese Witherspoon a hatalmas karácsonyfájuk előtt fotózkodott, természetesen a gyerekei társaságában, de az ünnepi asztalt és a kutyáikat is megmutatta a rajongóinak.