2025. aug. 16., szombat

reboot
reboot

Visszatér a Holiday: kedvenc karácsonyi romantikus filmünk sorozatként érkezik a képernyőkre

reboot Kate Winslet Jude Law Cameron Diaz Jack Black
Gyüre Bernadett
2025.08.16.
Nancy Meyers népszerű filmje újra a képernyőkre kerül, ezúttal új köntösben. Az Apple TV+ felkarolta a Holidayt és minisorozatot készít belőle.

Már hivatalos! Készül a Holiday című romantikus vígjátékból a sorozat. A limitált széria az Apple TV+ platformjain lesz elérhető. Az eredeti filmben olyan nagy nevek szerepeltek, mint Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black és Kate Winslet, de vajon kiket láthatunk az új alkotásban? 

Kate Winslet és Jack Black a Holiday című filmben
Kate Winslet és Jack Black a Holiday című filmben
Forrás:  Northfoto 

Miről szól az új Holiday?

Nagy valószínűséggel a sorozat meg fogja tartani az ikonikus film alapötletét: két nő otthont cserél egymással két teljes hétre, hogy meneküljenek szerelmi csalódásaik elől. Iris Londonból helyezi át a székhelyét Los Angelesbe, míg Amanda fordítva. A csajok új emberekkel találkoznak, akik újabb galibákat, romantikus szálat hoznak az életükbe.

Nov 27, 2006; London, UK; RELEASE DATE: December 8, 2006. DIRECTOR: Nancy Meyers STUDIO: Columbia Pictures PLOT: Two women troubled with guy-problems (Diaz, Winslet) swap homes in each other's countries, where they each meet a local guy and fall in love. PICTURED: JUDE LAW and CAMERON DIAZ. Mandatory Credit: Photo by Simon Mein/Columbia Pictures/ZUMA Press. (©) Copyright 2006 by Columbia Pictures
 Cameron Diaz és Jude Law a film másik párja
Forrás: Columbia Pictures

Kik állnak a produkció mögött?

A sorozatot Krissie Ducker televíziós forgatókönyvíró jegyzi. Az ő nevéhez köthető a 2024-es Sweetpea című angol vígjáték-dráma is, aminek nem csak a forgatókönyvén dolgozott, de társproducerként is részt vett a produkcióban. A projekthez csatlakozott még Rob Delaney is, aki olyan filmekben szerepelt, mint a Deadpool és a Mission Impossible. Emellett bizonyíthatott már az alkotói székben, hiszen a Catastrophe sorozat egyik alkotója, íróként és kreatív tanácsadóként is segédkezett a szériánál.

A szereplőkről még nem tudni semmit, a válogatás most is folyik.

Hol van Nancy Meyers?

Az eredeti író és rendező Instagram-sztorijában reagált az új Holiday-sorozatról, amely az ő nevéhez kultfilmből készül. „Újdonság számomra” – írta Nancy Meyers 24 órán keresztül látható történetében. Meyers egyébként 2022-ben már megcáfolta, hogy újraélesztené a legendás romantikus vígjátékot, így valószínű, hogy nem fog részt venni a sorozat előkészületeiben.

Miért pont sorozat?

Bár vannak, akik szívesebben néznek egész estés filmeket, a sorozatokban az alkotóknak több lehetőségük van a karakterépítésre és egyes szálak kibontakoztatására és az atmoszférateremtésre.

Mikor érkezik?

Még csak pár napja jelentették be a sorozat érkezését, így pontos dátum még nincs kitűzve. Ducker és Delaney jelenleg is a forgatókönyvön dolgoznak és keresik a szereplőket. 

Míg várunk az új sorozatra, addig nézzük újra a régi Holiday-filmet.

