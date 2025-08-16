Visszatér a Holiday: kedvenc karácsonyi romantikus filmünk sorozatként érkezik a képernyőkre

Már hivatalos! Készül a Holiday című romantikus vígjátékból a sorozat. A limitált széria az Apple TV+ platformjain lesz elérhető. Az eredeti filmben olyan nagy nevek szerepeltek, mint Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black és Kate Winslet, de vajon kiket láthatunk az új alkotásban?
Nagy valószínűséggel a sorozat meg fogja tartani az ikonikus film alapötletét: két nő otthont cserél egymással két teljes hétre, hogy meneküljenek szerelmi csalódásaik elől. Iris Londonból helyezi át a székhelyét Los Angelesbe, míg Amanda fordítva. A csajok új emberekkel találkoznak, akik újabb galibákat, romantikus szálat hoznak az életükbe.
A sorozatot Krissie Ducker televíziós forgatókönyvíró jegyzi. Az ő nevéhez köthető a 2024-es Sweetpea című angol vígjáték-dráma is, aminek nem csak a forgatókönyvén dolgozott, de társproducerként is részt vett a produkcióban. A projekthez csatlakozott még Rob Delaney is, aki olyan filmekben szerepelt, mint a Deadpool és a Mission Impossible. Emellett bizonyíthatott már az alkotói székben, hiszen a Catastrophe sorozat egyik alkotója, íróként és kreatív tanácsadóként is segédkezett a szériánál.
A szereplőkről még nem tudni semmit, a válogatás most is folyik.
Az eredeti író és rendező Instagram-sztorijában reagált az új Holiday-sorozatról, amely az ő nevéhez kultfilmből készül. „Újdonság számomra” – írta Nancy Meyers 24 órán keresztül látható történetében. Meyers egyébként 2022-ben már megcáfolta, hogy újraélesztené a legendás romantikus vígjátékot, így valószínű, hogy nem fog részt venni a sorozat előkészületeiben.
Bár vannak, akik szívesebben néznek egész estés filmeket, a sorozatokban az alkotóknak több lehetőségük van a karakterépítésre és egyes szálak kibontakoztatására és az atmoszférateremtésre.
Még csak pár napja jelentették be a sorozat érkezését, így pontos dátum még nincs kitűzve. Ducker és Delaney jelenleg is a forgatókönyvön dolgoznak és keresik a szereplőket.
Míg várunk az új sorozatra, addig nézzük újra a régi Holiday-filmet.
