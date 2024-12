A karácsony varázsa a boldogság forrása: ezért vannak olyan nagy hatással ránk az ünnepek

A karácsony népszerűségével talán egyik ünnep sem vetekedhet. Az év egyik legszebb és legmeghittebb ünnepe nem csupán otthonunkat, de a lelkünket is díszbe öltözteti. A hófödte tájnak, a csillogó díszeknek, a vásári forgatagoknak és a sültgesztenye illatú utcáknak hála érzéseink felfokozódnak, az izgalom a tetőfokára hág és szívünk megtelik szeretettel, ünnepet varázsolva a szürke hétköznapokból. De vajon hogyan reagál agyunk a karácsonyra, és valójában mi áll a karácsony varázslata mögött?

A karácsony a szeretet ünnepe, de fontos, hogy ilyenkor is tudatosak maradjunk

Forrás: Shutterstock

Karácsony varázsa? Ezért vannak olyan mély hatással ránk az ünnepek

Tökéletes karácsony és a vásárlás pszichológiája

Köztudott, hogy mi nők szeretünk vásárolni, legyen szó ruhákról, ékszerekről vagy bármilyen csekélységnek tűnő apróságról. Mindez a fékezhetetlen vásárlási láz karácsony tájékán még inkább felerősödik, Amikor vásárolunk, a szervezet dopamint szabadít fel, ami az agy egyik boldogságforrása, amely üzeneteket küld az agy idegsejtjei között. Ez sejtszerű változásokat okoz a szervezetben, amely számos módon befolyásolja a testi és lelki jólétünket – árulta el Gillian Fagan, a lucani Acora Therapy alapítója, ír pszichoterapeuta.

Próbáljunk ellenállni a túlfogyasztásnak

Az ősszel kezdődő adventi vásárok, a boltok polcain sorakozó Mikulás-csokik, a csillogó-villogó díszek, az ünnepi fények és a fülbemászó karácsonyi dallamok eredménye, hogy akarva-akaratlanul is belénk ültetik az érzést, hogy már az ünnepi időszakban járunk. A karácsonyi bevásárláskor olykor saját magunkat is meglepjük egy-két aprósággal. Köszönhetően annak, hogy ilyenkor a boltok és az árusok olyan pszichológiai trükkökhöz folyamodnak, amelyek tudat alatt is képesek hatni ránk, így sokszor egy hirtelen fellángolás után úgy jövünk ki az üzletből, hogy olyasmi is a kosarunkban került, amit egyébként rá sem írtunk volna a bevásárlólistánkra.

Vannak, akik a boldogságot drága ajándékokban mérik

Forrás: Shutterstock

Néha tényleg jobb adni, mint kapni

Fagan, a karácsony pszichológiájával foglalkozva felhívja a figyelmet arra, hogy a marketingszakembereknek azért könnyű behúzni minket az idő előtti karácsonyi forgatagba, mert egy egyszerű vásárláson túl a karácsonyi kívánságlistát teljesíteni még nagyobb dopaminlöket a szervezetnek. Az ajándékok beszerzése, a tökéletes menü összeállítása, a mesés karácsonyi ruha megtalálása, az elmúlt ünnepek örömteli emlékképei és mindaz, ahogy elképzeljük mások reakcióját, igazán nagy örömérzetet szabadít fel bennünk, amit egyszerűn imádunk átélni.

A FOMO (Fear of Missing Out) jelenség sem elhanyagolható

Fagan még egy igen fontos dologra hívja fel a figyelmet a karácsony, illetve az előre hozott ünnepek kapcsán, mégpedig a FOMO pszichológiájára, amely a közösséghez való tartozás élményén alapszik. Ez a jelenség az angol Fear of Missing Out kifejezés kezdőbetűiből keletkezett mozaikszó. Magyar jelentése: félelem a kimaradástól. Az új "népbetegség" sokak szerint az okostelefonok és közösségi oldalak megjelenésével alakult ki. Pedig a FOMO kifejezés már jóval azelőtt, 2004-ben megjelent.