Magas IQ-val rendelkezel, ha kedveled ezt a három színészt

Hihetetlen, de igaz: egy pszichológiai kutatás rámutatott, hogy létezik három olyan filmsztár, akikért általában a magas IQ-val rendelkező emberek rajongnak előszeretettel. Ha te is kedveled őket, akkor megnyugtatunk, valószínűleg okosabb vagy az emberek nagyrészénél. Lássuk, hogy ki az a három színész, aki vonzza az okos emberek figyelmét.
A TWN számolt be arról a kutatásról, amely a statisztikai adatokból vont le egy igencsak érdekes megállapítást. A több ezer fő bevonásával készült vizsgálatban ugyanis megnézték, hogy a különböző IQ-ponttal rendelkező emberek milyen filmeket és színészeket kedvelnek. Ezután az összesítéskor kiderült ez izgalmas adat: volt három színész, akiket általánosságban csak az átlagnál jóval intelligensebb emberek kedvelték. Ők nem mások voltak, mint Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, és Adam Driver. A kutatók ezután arra a megállapításra jutottak, hogy valószínűleg a filmjeik terén tapasztalt kulturális sokszínűség, és a színészek által megformált karakterek csak az okos emberek ingerküszöbét ütötték át, és így az alakításuk sokkal több magas IQ-jú mber számára vált érdekessé. Ez azt jelenti, hogy ha te is a kedvenceid között tudod az itt felsorolt színészeket, akkor valószínűleg egy magas iQ-val rendelkező géniusszal állunk szemben.
