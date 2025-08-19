5 dolog, amiben a Z generációsok hatalmasat tévednek

Minden generáció hozza magával a saját hiedelmeit, illúzióit és – valljuk be – tévedéseit. A Z generáció viszont, amelyik beleszületett az online világba, különösen hajlamos túltolni a dolgokat. Persze szuper, hogy nyitottabbak, tudatosabbak és bátrabban állnak ki magukért, de akad pár pont, ahol bizony beüt a generációs különbség, és nem ártana önkritikát gyakorolni.
Ha valaki másképp gondolkodik, a Z generáció hajlamos rögtön „toxic”-nak bélyegezni. Pedig van különbség aközött, hogy valaki tényleg ártó szándékú, vagy egyszerűen csak más véleményen van. A kapcsolat megszakításával való fenyegetőzés divatos eszköz, de ritkán lépik meg teljesen – pont, mint amikor bojkottot hirdetnek egy celeb ellen, aztán másnap ugyanúgy pörgetik a feedet.
A Z generáció körében szinte közhely, hogy a klasszikus irodai munkaidő „lélekölő”. Valójában azonban nem ez a fő probléma, hanem az, hogy azt érzik: fel kell adniuk az értékeiket a biztonságért. A valóságban viszont az irodai munka nem ördögtől való. Rengetegen pont a stabil munkából építik fel az álmaikat.
Késik a randipartner, mert dugó volt? A Z generáció rögtön „red flag”-et kiált. De nem minden apróság jelenti azt, hogy a kapcsolat halálra van ítélve. Az önvédelem fontos, de ha minden apró dolog miatt elutasítják az embereket, csak hogy ne sérüljenek, akkor a randizás tényleg zsákutca lesz. Néha az igazi tévedés az, ha a hibát mindig a másikban keressük.
A Z generáció számára teljesen természetes, hogy az életük nagy része a neten zajlik: a közösségi média nemcsak szórakozás, hanem identitás-építés és társadalmi valuta is. Csakhogy a „0-24 online” lét nem feltétlen normális, pláne ha minden önértékelésük a lájkoktól függ. Persze nem csak a Z generáció bűne ez – az idősebbek is a tévé előtt lógtak ugyanennyit –, de attól még tévedés azt hinni, hogy ez teljesen ártalmatlan és alap mindenki számára.
Az egyik legnagyobb illúzió, hogy az álmok csak úgy, munka nélkül is valóra válnak. A TikTokon és Instagramon mindenki azt látja, hogy mások luxusban élnek „csak azzal, hogy önmaguk”, de a valóság kegyetlenebb. A jómódért vagy annak fenntartásáért bizony dolgozni kell. A Z generáció jogosan érzi, hogy nehéz helyzetben van, de az hatalmas tévedés és önámítás, hogy a kemény munka teljesen felesleges.
A Z generáció sok mindenben zseniális – társadalmi érzékenységben, kreativitásban és abban, hogy bátran kimondják, amit gondolnak. De, ahogy a YourTango szakértője is rávilágított, mint minden generáció, ők is hordoznak illúziókat és tévedéseket, amelyek idővel valószínűleg kisimulnak. Egy biztos: a generációs különbség mindig hoz vitákat, de ezekből tanulva talán közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy jobban értsük egymást.
