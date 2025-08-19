5 dolog, amiben a Z generációsok hatalmasat tévednek

Minden generáció hozza magával a saját hiedelmeit, illúzióit és – valljuk be – tévedéseit. A Z generáció viszont, amelyik beleszületett az online világba, különösen hajlamos túltolni a dolgokat. Persze szuper, hogy nyitottabbak, tudatosabbak és bátrabban állnak ki magukért, de akad pár pont, ahol bizony beüt a generációs különbség, és nem ártana önkritikát gyakorolni.

A Z generáció hatalmas újító, de van pár dolog, amit jobb lenne újra átgondolniuk.

Forrás: Shutterstock

A Z generációsok legnagyobb tévedései

1. Mindenki mérgező, aki nem ért velük egyet

Ha valaki másképp gondolkodik, a Z generáció hajlamos rögtön „toxic”-nak bélyegezni. Pedig van különbség aközött, hogy valaki tényleg ártó szándékú, vagy egyszerűen csak más véleményen van. A kapcsolat megszakításával való fenyegetőzés divatos eszköz, de ritkán lépik meg teljesen – pont, mint amikor bojkottot hirdetnek egy celeb ellen, aztán másnap ugyanúgy pörgetik a feedet.

2. A 9-től 5-ig munka az ördögtől való

A Z generáció körében szinte közhely, hogy a klasszikus irodai munkaidő „lélekölő”. Valójában azonban nem ez a fő probléma, hanem az, hogy azt érzik: fel kell adniuk az értékeiket a biztonságért. A valóságban viszont az irodai munka nem ördögtől való. Rengetegen pont a stabil munkából építik fel az álmaikat.

3. Minden apróság párkapcsolati vészjelzés

Késik a randipartner, mert dugó volt? A Z generáció rögtön „red flag”-et kiált. De nem minden apróság jelenti azt, hogy a kapcsolat halálra van ítélve. Az önvédelem fontos, de ha minden apró dolog miatt elutasítják az embereket, csak hogy ne sérüljenek, akkor a randizás tényleg zsákutca lesz. Néha az igazi tévedés az, ha a hibát mindig a másikban keressük.

A Z generáció tagjai jobban értékelik a kötetlenebb munkaidőt és munkavégzési helyet.

Forrás: Shutterstock

4. Az állandó online jelenlét a normális

A Z generáció számára teljesen természetes, hogy az életük nagy része a neten zajlik: a közösségi média nemcsak szórakozás, hanem identitás-építés és társadalmi valuta is. Csakhogy a „0-24 online” lét nem feltétlen normális, pláne ha minden önértékelésük a lájkoktól függ. Persze nem csak a Z generáció bűne ez – az idősebbek is a tévé előtt lógtak ugyanennyit –, de attól még tévedés azt hinni, hogy ez teljesen ártalmatlan és alap mindenki számára.