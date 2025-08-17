Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 17., vasárnap Jácint

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Tim Burton

4 titkos részlet, amit biztos, hogy te sem vettél észre a Wednesdayben

Tim Burton wednesday sorozat Netflix
Pópity Balázs
2025.08.17.
A Netflix kedvenc goth lányának világa nemcsak egészében, hanem részleteiben is zseniális. A díszlettervezők a klasszikus Addams Family és az eredeti képregények előtt is fejet hajtottak a Wednesday rejtett utalásaival.

Most jött ki a Wednesday 2. évada és Nevermore több furmányos talánnyal vár minket, mint valaha. Mark Scruton, a sorozat látványtervezője, arra figyelmeztet, hogy érdemes lesz a Wednesday díszleteire odafigyelni, mert aki hajlandó rá, az titkok tudója lesz. Már az első évad díszletei is tele voltak apró, vizuális poénokkal, utalásokkal és egyéb rajongói csemegékkel, amiért érdemes újranézni, mielőtt belevágnánk a második évadba. Íme négy titkos részlet, amit tuti nem szúrtál ki, hacsak nincs olyan éles szemed, mint Sherlock Holmesnak.

wednesday
Wednesday a Nevermore-ban.
Forrás:  IMDb

A Wednesdayben a falak is beszélnek

„Van itt Tim Burton-utalás, van Addams Family-utalás, és vannak nyomok, amik a sztori rejtélyéhez vezetnek” – meséli Mark Scruton. „Próbáltunk apró jeleket elrejteni, amik előrevetítik a történet menetét – még a szobák tapétájára is nyomtattunk ilyen részleteket.” Szóval érdemes nemcsak a szereplőket, hanem a hátteret is figyelni, mert még Wednesday falai is rejtenek titkokat.

1. A vízköpő klikkek és szobrok a Wednesdayben

A Nevermore Akadémia kőszörnyei nem csak egyszerű dekorációk. A suli diákligáit hivatottak jelképezni. Van vámpíros, gorgós és szirénes verzió is. Farkasost még nem láttunk, de lehet, csak nem figyeltünk eléggé. Egyébként nem olyan, mintha Hollóhát, Griffendél és a Hugrabug lenne?

A Nevermore vízköpői
Forrás:  Netflix

2. A képregény elemei a Wednesdayben is visszaköszönnek

Az Addams Family családfája jóval régebbre nyúlik vissza, mint a klasszikus tévésorozat vagy a ’90-es évek filmjei. A látványtervező csapat egyenesen a forráshoz nyúlt: Charles Addams eredeti képregényéhez.

„Nyilván megnéztük Charles Addams illusztrációit, és rengeteg apróságot kiemeltem belőlük, amit Jericho városába beépítettünk” – mondja Mark Scruton, utalva a Nevermore melletti kisvárosra. „Rengeteg boltocska, amivel Jericho főutcáján találkozhatunk, közvetlenül ezekből a rajzokból származik: van virágbolt, suszterműhely és egy turkáló is, amelyek több képregényben is felbukkannak.”

És még egy kis extra a sasszemű nézőknek: Wednesday terapeutájának üvegajtaján ott virít a sorozat két showrunnerének neve, Miles Millaré és Alfred Gough-é – mintha csak ők is beköltöztek volna ebbe a furcsa kis univerzumba.

Hoppá! Miles Millaré és Alfred Gough is itt dolgozik?
Forrás:  Netflix, 

3. Tim Burton-utalások mindenhol a Wednesday díszletei között

A preparált állatos boltban, az Uriah’s Heapben például apró egereket rejtettek el, amik Burton filmjeiből ismerős figurákat idéznek meg. Ja, és akad egy egér-Freddy Krueger is – karmos kesztyűvel.
Burton állítólag jórészt jóváhagyta a poénokat, ha kiszúrta őket. „Nagyon sok apróságot úgy csempésztünk be, hogy reméltük, hogy nem veszi észre” – meséli Scruton. „A legtöbbet azért kiszúrta, és nem volt vele baja.”

Wednesday, Freddy Kruger, Tim Burton
Freddy! Te vagy az?
Forrás: Netflix

És te ki tudsz szúrni annyi rejtett utalást a Wednesday-ben, mint Tim Burton? 

Látogass el a Wednesday sorozatból ismert Nevermore Akadémiára: csupán pár órás autóútra van

Ha szeretnéd a Wednesday világát élőben felfedezni, a Cantacuzino kastély lesz a te személyes Nevermore-od.

Új korszak a galád család életében – készül az új Addams Family

Felkészültél a családi borzongás legújabb fejezetére? Alfred Gough és Miles Millar, akik megálmodták a Netflix Wednesday című sikersorozatát, most egy új Addams Family-filmen dolgoznak

Wednesday 2. évad első felvonás: sötétebb, merészebb, groteszkebb – Spoileres kritika

Jenna Ortega karaktere már nem kívülálló újonc, hanem dark szuperhőskarakter.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu