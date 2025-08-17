4 titkos részlet, amit biztos, hogy te sem vettél észre a Wednesdayben

Most jött ki a Wednesday 2. évada és Nevermore több furmányos talánnyal vár minket, mint valaha. Mark Scruton, a sorozat látványtervezője, arra figyelmeztet, hogy érdemes lesz a Wednesday díszleteire odafigyelni, mert aki hajlandó rá, az titkok tudója lesz. Már az első évad díszletei is tele voltak apró, vizuális poénokkal, utalásokkal és egyéb rajongói csemegékkel, amiért érdemes újranézni, mielőtt belevágnánk a második évadba. Íme négy titkos részlet, amit tuti nem szúrtál ki, hacsak nincs olyan éles szemed, mint Sherlock Holmesnak.

Wednesday a Nevermore-ban.

Forrás: IMDb

A Wednesdayben a falak is beszélnek

„Van itt Tim Burton-utalás, van Addams Family-utalás, és vannak nyomok, amik a sztori rejtélyéhez vezetnek” – meséli Mark Scruton. „Próbáltunk apró jeleket elrejteni, amik előrevetítik a történet menetét – még a szobák tapétájára is nyomtattunk ilyen részleteket.” Szóval érdemes nemcsak a szereplőket, hanem a hátteret is figyelni, mert még Wednesday falai is rejtenek titkokat.

1. A vízköpő klikkek és szobrok a Wednesdayben

A Nevermore Akadémia kőszörnyei nem csak egyszerű dekorációk. A suli diákligáit hivatottak jelképezni. Van vámpíros, gorgós és szirénes verzió is. Farkasost még nem láttunk, de lehet, csak nem figyeltünk eléggé. Egyébként nem olyan, mintha Hollóhát, Griffendél és a Hugrabug lenne?

A Nevermore vízköpői

Forrás: Netflix

2. A képregény elemei a Wednesdayben is visszaköszönnek

Az Addams Family családfája jóval régebbre nyúlik vissza, mint a klasszikus tévésorozat vagy a ’90-es évek filmjei. A látványtervező csapat egyenesen a forráshoz nyúlt: Charles Addams eredeti képregényéhez.

„Nyilván megnéztük Charles Addams illusztrációit, és rengeteg apróságot kiemeltem belőlük, amit Jericho városába beépítettünk” – mondja Mark Scruton, utalva a Nevermore melletti kisvárosra. „Rengeteg boltocska, amivel Jericho főutcáján találkozhatunk, közvetlenül ezekből a rajzokból származik: van virágbolt, suszterműhely és egy turkáló is, amelyek több képregényben is felbukkannak.”

És még egy kis extra a sasszemű nézőknek: Wednesday terapeutájának üvegajtaján ott virít a sorozat két showrunnerének neve, Miles Millaré és Alfred Gough-é – mintha csak ők is beköltöztek volna ebbe a furcsa kis univerzumba.