Egy pilótához mentem feleségül: ezt az egy dolgot kell minden reggel megtennem

Egy pilóta feleségének élete nemcsak abból áll, hogy a fél világot bejárja kedvezményes repjegyekkel. Van benne egy apró, de annál furább rutinfeladat is, amit a férje miatt minden egyes nap el kell végeznie.

Ashton és férje a reptéren a reggeli fuvar után

Forrás: TikTok/ashtonvonkessler

A pilóta feleségének élete: luxus helyett zombitaxi

Ashton egy pilóta felesége és ezt nem is rejti véka alá. A @ashtonvonkessler TikTok-oldalon dokumentálja az életüket, hogy bemutassa: ha összeházasodsz egy pilótával, az nem jelenti azt, hogy onnantól luxusban fogsz élni. Ez az élet rengeteg logisztikával jár. Videójában is látszik, ahogy hajnal öt előtt, még a város álmos csendjében kigurulnak a reptérre. Nem számít, hogy esőcseppek kopognak az ablakon, legalább együtt nézhetik, ahogy rózsaszínre festi az eget a napfelkelte. Mindig ugyanúgy búcsúznak el: egy meghitt pillanat a parkolóban, egy csók, amelyben benne van a várakozás, a hiány és a viszontlátás ígérete. Ashton úgy érzi, ezek az apró, hétköznapi gesztusok teszik igazán különlegessé a kapcsolatukat – mert minden indulás egy kicsit olyan, mint egy szerelmesfilm kezdőjelenete.

Papucskergetés öt percben

A férje mindig csak öt perccel indulás előtt ébreszti fel, ami épp elég idő ahhoz, hogy Ashton kényelmesen belebújhasson a papucsába. Ő pedig mosolyogva, hunyorogva felkel és készülődni kezd, mert tudja: ez az apró szertartás is a közös életük része. Ahogy ő maga írta a videó alá: „Ha pilótához mész feleségül, azzal a hajnali fuvarokra is igent mondasz.” És bármilyen korai is legyen az óra, minden út egy újabb emlékké válik kettőjük történetében.

Kommentcunamit kapott

Ashton videója több mint 300 ezer megtekintést kapott és majd ezren kommenteltek is. A kommentsereg egyik fele irigyelte az odaadását, a másik fele inkább sajnálta: „Ez már szerelem? Vagy inkább extra munkaidő?” – kérdezte valaki. Ashton szerint viszont mindez a csomag része: ahogy ő mondja, ez nem nyűg, hanem életforma.