Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pilóta

Egy pilótához mentem feleségül: ezt az egy dolgot kell minden reggel megtennem

Shutterstock - YAKOBCHUK VIACHESLAV
pilóta luxus szerelem
Pópity Balázs
2025.08.19.
Amikor azt hallod, hogy valaki pilótához ment feleségül, rögtön látod magad előtt a képet: pezsgő a business classon, fél világ ingyenjeggyel, csillogás és glamour. Csakhogy Ashton, a pilótafeleség, most megmutatta, mi a valóság.

Egy pilóta feleségének élete nemcsak abból áll, hogy a fél világot bejárja kedvezményes repjegyekkel. Van benne egy apró, de annál furább rutinfeladat is, amit a férje miatt minden egyes nap el kell végeznie. 

pilóta
Ashton és férje a reptéren a reggeli fuvar után
Forrás: TikTok/ashtonvonkessler

A pilóta feleségének élete: luxus helyett zombitaxi

Ashton egy pilóta felesége és ezt nem is rejti véka alá. A @ashtonvonkessler TikTok-oldalon dokumentálja az életüket, hogy bemutassa: ha összeházasodsz egy pilótával, az nem jelenti azt, hogy onnantól luxusban fogsz élni. Ez az élet rengeteg logisztikával jár. Videójában is látszik, ahogy hajnal öt előtt, még a város álmos csendjében kigurulnak a reptérre. Nem számít, hogy esőcseppek kopognak az ablakon, legalább együtt nézhetik, ahogy rózsaszínre festi az eget a napfelkelte. Mindig ugyanúgy búcsúznak el: egy meghitt pillanat a parkolóban, egy csók, amelyben benne van a várakozás, a hiány és a viszontlátás ígérete. Ashton úgy érzi, ezek az apró, hétköznapi gesztusok teszik igazán különlegessé a kapcsolatukat – mert minden indulás egy kicsit olyan, mint egy szerelmesfilm kezdőjelenete.

Papucskergetés öt percben

A férje mindig csak öt perccel indulás előtt ébreszti fel, ami épp elég idő ahhoz, hogy Ashton kényelmesen belebújhasson a papucsába. Ő pedig mosolyogva, hunyorogva felkel és készülődni kezd, mert tudja: ez az apró szertartás is a közös életük része. Ahogy ő maga írta a videó alá: „Ha pilótához mész feleségül, azzal a hajnali fuvarokra is igent mondasz.” És bármilyen korai is legyen az óra, minden út egy újabb emlékké válik kettőjük történetében.

Kommentcunamit kapott

Ashton videója több mint 300 ezer megtekintést kapott és majd ezren kommenteltek is. A kommentsereg egyik fele irigyelte az odaadását, a másik fele inkább sajnálta: „Ez már szerelem? Vagy inkább extra munkaidő?” – kérdezte valaki. Ashton szerint viszont mindez a csomag része: ahogy ő mondja, ez nem nyűg, hanem életforma.

Kapu Tibor hazatért: így fogadták őt a repülőtéren - Videó!

A Magyar Honvédség egyik gépével tért haza Magyarországra a kutatóűrhajós. Kapu Tibor hétfő délelőtt landolt, és a reptéren váratlan vendégek fogadták őt mosolyogva.

A légiutas-kísérő szerint mindenki elköveti ezt a hibát beszállás után

A beszálláskor sokan feszültek, pedig könnyen stresszmentes lehetne. A légiutas-kísérő elárulta, hogyan.

 

Többesélyes szerelem: a film, amit a három nagyágyú főszereplő sem tudott izgalmassá tenni– Spoileres kritika

A Többesélyes szerelem egy ambiciózus vállalkozás, ami nemcsak romantikus és humoros, hanem valami sokkal mélyebb, elvontabb művészi próbálkozás is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu