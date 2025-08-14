A légiutas-kísérő szerint mindenki elköveti ezt a hibát beszállás után

Felszállsz a repülőre, megtalálod a helyed, és ösztönösen elkezded felpakolni a kézipoggyászodat a fejed feletti csomagtartóba. Teljesen természetesnek tűnik, hiszen mindenki ezt csinálja. Csakhogy egy tapasztalt légiutas-kísérő szerint ez az egyik leggyakoribb hiba, amit szinte minden utas elkövet közvetlenül beszállás után.

A légiutas-kísérő elmondta, a bőröndök okozzák a legtöbb gondot.

Forrás: Shutterstock

A légiutas-kísérő szerint a kis táskák a legproblémásabbak

A kisebb hátizsákok, kézitáskák vagy vászontáskák ugyanis sokkal praktikusabbak lennének az ülés alá téve, főleg, ha nem a vészkijáratnál ülsz. Amikor minden apróság a csomagtartóban landol, a nagyobb bőröndöknek már nem marad hely, és így a személyzet kénytelen azokat a raktérbe küldeni. Ez nemcsak bosszantó, hanem plusz időt is vesz el, ami késleltetheti az indulást. A kabinszemélyzet pontosan tudja, mennyire sokat számít a beszállás gördülékenysége. Ők már az első pillanatban figyelik az utasokat, amikor azok a köszönésnél elhaladnak mellettük. Egy gyakorlott szem azonnal észreveszi, ki az, aki esetleg problémás lehet az út során. Ilyen jel lehet, ha valaki feszült vagy ideges a késés miatt, ha túl sokat ivott, vagy ha egyszerűen túlméretezett poggyásszal próbál lavírozni a sorok között. Ezeket a személyzet diszkréten, egymás között osztja meg, hogy mindenki tudja, kire érdemes jobban odafigyelni.

A szabályok adnák a zökkenőmentes utazás élményét

A tapasztalt utasok általában tisztában vannak az íratlan szabályokkal: nem állnak fel, amíg a biztonsági öv jelzője világít, nem kezdik el nyitogatni a csomagtartót, amíg a gép még gurul, és igyekeznek úgy pakolni, hogy mindenkinek maradjon hely. Ezzel szemben a kevésbé rutinos utasok sokszor már leszállás közben felpattannak, előrángatják a bőröndjeiket, és feltartják a sort. A légiutas-kísérő szerint a fedélzeti rend fenntartásához és a gyors induláshoz tényleg elég lenne, ha mindenki egy kicsit figyelmesebb lenne. Ha a kisebb táskákat az ülés alá tennénk, nemcsak a csomagtartókban maradna hely a nagyobb bőröndöknek, de sokkal nyugodtabb lenne az egész beszállás. És valljuk be, mennyivel jobb érzés úgy elindulni, hogy nem idegeskedünk, nem kapkodunk, és a személyzet is hálás a gördülékeny folyamatért. Egy apró szokás megváltoztatásával sokkal kellemesebb lehet az utazás mindenkinek.