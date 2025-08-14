Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 14., csütörtök Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
repülőtér

A légiutas-kísérő szerint mindenki elköveti ezt a hibát beszállás után

repülőtér légiutas-kísérő utazás
Life.hu
2025.08.14.
A beszálláskor sokan feszültek, pedig könnyen stresszmentes lehetne. A légiutas-kísérő elárulta, hogyan.

Felszállsz a repülőre, megtalálod a helyed, és ösztönösen elkezded felpakolni a kézipoggyászodat a fejed feletti csomagtartóba. Teljesen természetesnek tűnik, hiszen mindenki ezt csinálja. Csakhogy egy tapasztalt légiutas-kísérő szerint ez az egyik leggyakoribb hiba, amit szinte minden utas elkövet közvetlenül beszállás után. 

A légiutas-kísérő elmondta, a bőröndök okozzák a legtöbb gondot.
A légiutas-kísérő elmondta, a bőröndök okozzák a legtöbb gondot. 
Forrás: Shutterstock

A légiutas-kísérő szerint a kis táskák a legproblémásabbak

A kisebb hátizsákok, kézitáskák vagy vászontáskák ugyanis sokkal praktikusabbak lennének az ülés alá téve, főleg, ha nem a vészkijáratnál ülsz. Amikor minden apróság a csomagtartóban landol, a nagyobb bőröndöknek már nem marad hely, és így a személyzet kénytelen azokat a raktérbe küldeni. Ez nemcsak bosszantó, hanem plusz időt is vesz el, ami késleltetheti az indulást. A kabinszemélyzet pontosan tudja, mennyire sokat számít a beszállás gördülékenysége. Ők már az első pillanatban figyelik az utasokat, amikor azok a köszönésnél elhaladnak mellettük. Egy gyakorlott szem azonnal észreveszi, ki az, aki esetleg problémás lehet az út során. Ilyen jel lehet, ha valaki feszült vagy ideges a késés miatt, ha túl sokat ivott, vagy ha egyszerűen túlméretezett poggyásszal próbál lavírozni a sorok között. Ezeket a személyzet diszkréten, egymás között osztja meg, hogy mindenki tudja, kire érdemes jobban odafigyelni.

A szabályok adnák a zökkenőmentes utazás élményét

A tapasztalt utasok általában tisztában vannak az íratlan szabályokkal: nem állnak fel, amíg a biztonsági öv jelzője világít, nem kezdik el nyitogatni a csomagtartót, amíg a gép még gurul, és igyekeznek úgy pakolni, hogy mindenkinek maradjon hely. Ezzel szemben a kevésbé rutinos utasok sokszor már leszállás közben felpattannak, előrángatják a bőröndjeiket, és feltartják a sort. A légiutas-kísérő szerint a fedélzeti rend fenntartásához és a gyors induláshoz tényleg elég lenne, ha mindenki egy kicsit figyelmesebb lenne. Ha a kisebb táskákat az ülés alá tennénk, nemcsak a csomagtartókban maradna hely a nagyobb bőröndöknek, de sokkal nyugodtabb lenne az egész beszállás. És valljuk be, mennyivel jobb érzés úgy elindulni, hogy nem idegeskedünk, nem kapkodunk, és a személyzet is hálás a gördülékeny folyamatért. Egy apró szokás megváltoztatásával sokkal kellemesebb lehet az utazás mindenkinek.

A légiutas-kísérő elárulta: ezért tilos a szállodai kávéfőzőket használni

Nincs is jobb, mint a reggeli kávé egy kényelmes hotelszobában. Ám a légiutas-kísérő szerint ez nem a legjobb opció.

Ezek a legrosszabb ülések a repülőn a pilóta szerint

Egyáltalán nem mindegy, hova szól a beszállókártyád. A pilóta szerint ugyanis a repülő egyes helyei kevésbé jók.

A légiutas-kísérő szerint ezt a ruhadarabot TILOS felvenni a repülőn – Veszélybe is sodorhat!

Nem mindegy, biztonsági szempontból sem, hogy mit veszel fel egy repülőútra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu